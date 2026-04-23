FOTO Naš svjetski poznati glumac i danas brine o kćeri svoje pokojne partnerice, izrasla je u pravu ljepoticu

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Luka Peroš dugi niz godina živi u Španjolskoj, no ovih dana posjetio je hrvatsku metropolu, gdje vrijeme provodi u ugodnom društvu. Naime, glumac je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Lunom Bizovčar, kćeri njegove bivše ljubavi Ivane Popović, o kojoj i danas brine iako nisu biološki vezani. U objavi je Peroš otkrio kako je riječ o oproštajnom ručku u jednom luksuznom zagrebačkom hotelu, nakon kojeg se vraća svom poslu i novim putovanjima diljem svijeta. Peroš je stekao i svjetsku slavu ulogom u Netflixovoj uspješnici i hit seriji 'La Casa de Papel', u kojoj utjelovljuje Marseillesa, inače člana skupine pljačkaša. Glumac već godinama živi i radi u Barceloni, a tamo je odselio upravo zbog ljubavi. U braku je s Brazilkom Paulom Feferbaum s kojom ima sina, a ima i kćer Avu, koju je dobio s našom pokojnom avangardnom umjetnicom Ivanom Popović. Ondje ga često posjećuje i Ivanina kćer iz prvog braka Luna Bizovičar.

Ivana Popović je nažalost krajem 2016. u 49. godini izgubila bitku s karcinomom dojke. Ostala je upamćena kao sveobuhvatna i svestrana umjetnica koja se bavila kiparstvom, slikarstvom, dizajnom, kostimografijom i kazališnim performansima. Njezina predivna kći Luna o svojem privatnom životu nikada ranije nije govorila, sve do kraja travnja 2022. godine kada je za časopis Story ekskluzivno otkrila detalje iz svog privatnog života. Lunu je Ivana dobila u braku sa slovenskim scenografom Markom Bizovičarom. Mlada djevojka se već suočila s brojnim životnim izazovima, a jedan je od najvećih gubitak oba roditelja, što ju je natjeralo da odraste brže od svojih vršnjaka i stasa u mladu damu kakva je danas.

Nova stranica u životu hrvatskog glumca: Obiteljska tragedija obilježila mu je život

- Luka mi je velik oslonac, čuva me i brine se za mene otkad me upoznao, a tada sam imala pet godina. Vodio me na moja prva putovanja… Stalno se čujemo, kad sam u nekim nedoumicama najprije zovem njega i baku - kazala je atraktivna Luna koja kada ima neke životne nedoumice, najprije nazove Luku i baku Leposavu koji su uvijek uz nju. Dodala je i koja su joj umjetnička djela njezine pokojne majke najdraža. - Moj je favorit definitivno kolekcija slika ‘Bad bad boys’. Obožavam ih! Kolekcija je nastala nakon jednog njezina traumatičnog iskustva pa je odlučila osmisliti cijelu kolekciju zločestih muškaraca. Planiram jednog dana kupiti dovoljno velik stan u kojem ću imati dovoljno prostran zid da ih sve stavim ondje - iskreno je ispričala Luna. - Sretna sam zbog Luke, naravno, zato što je kvalitetan glumac. Kod njega i svoje sestre Ave odem svake godine na dva tjedna ili mjesec dana, ovisno o tome koliko ispita imam - rekla je te dodala koliko je povezana sa sestrom Avom. - Ona uvijek ljeti dođe u Hrvatsku i pokušavamo se organizirati tako da ja odem kod njih u Barcelonu. Razgovaramo o svemu i obje smo jako tvrdoglave - iskreno je priznala Zagrepčanka.