'Tko bi rekao'

Meri Goldašić i Stjepan Ursa odmjerit će snage s Domenicom Žuvelom i Borkom Perićem

Večerašnju epizodu dodatno će obilježiti dvoje zanimljivih gostiju, koji svaki na svoj način privlače veliku pažnju publike

Nova epizoda RTL-ova game showa 'Tko bi rekao' donosi odličnu zabavu, začudna pitanja te zanimljiv spoj snage i nježnosti - upravo onakav kakav utjelovljuju večerašnji gosti Stjepan Ursa i Domenica Žuvela. Kroz napetu i zabavnu igru ponovno će voditi Matej Kačan, uz stalne kapetane Meri Goldašić i Borka Perića koji će predvoditi svoje timove i publiku kroz niz izazovnih i nepredvidivih pitanja. Svaki točan odgovor donosi 200 eura, a ukupni iznos pobjedničkog tima odlazi publici.

Večerašnju epizodu dodatno će obilježiti dvoje zanimljivih gostiju, koji svaki na svoj način privlače veliku pažnju publike. Stjepan Ursa poznat je domaćoj javnosti kao jedan od najistaknutijih predstavnika tzv. strongman scene u Hrvatskoj. Svojom fizičkom snagom i impresivnim nastupima na natjecanjima stekao je prepoznatljivost, ali i velik broj pratitelja na društvenim mrežama gdje dijeli sadržaj vezan uz trening, disciplinu i način života profesionalnog sportaša. Upravo ta kombinacija snage, upornosti i karizme čini ga zanimljivim gostom u studiju - jer osim fizičke spremnosti, sada će pokazati i koliko je brz i snalažljiv u znanju.

Foto: RTL

S druge strane, Domenica Žuvela publici je dobro poznata kao uspješna hrvatska pjevačica koja se na glazbenoj sceni istaknula nizom hitova i suradnji s renomiranim autorima. Njezine pjesme redovito pronalaze put do radijskog etera i publike, a prepoznatljiva je po toplom vokalu i emotivnim interpretacijama. Osim glazbe, Domenica osvaja i svojom neposrednošću i vedrim karakterom, zbog čega je rado viđen gost u televizijskim formatima.

Ekipe očekuje niz zanimljivih kategorija: narodna predaja, na vjenčanju, zanimljivo, tehnologija, na plaži, naše tijelo, fauna, praktično, na našoj obali, heroj, diva, ali i jedna potpuno nepoznata kategorija koja bi mogla iznenaditi sve u studiju.
Već na početku, Domenica i Borko naći će se 'na vjenčanju', gdje će pokušati odgovoriti na pitanje o tome zašto se vjenčani prsten nosi na prstenjaku lijeve ruke prema vjerovanju starih Rimljana, a slijede pitanja o neobičnim genetskim osobitostima slavne Elizabeth Taylor, zagonetnim nazivima poput Elferije i Cvelferije, razlozima nagle izgradnje na otoku Viru 1970-ih, kako lovi čudnovati kljunaš i druga. Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
1/48
Joško i Tarik dobro su rasploženi
Omiljeni HRT-ov voditelj obratio se javnosti emotivnom porukom: 'Hvala gledateljima'

- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje, poručio je emotivni Lokas koji je, slaveći 1000. emisiju koju je odradio kao voditelj popularnog kviza, spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar

