Ella Dvornik iskreno o odnosima i prošlosti: Jedna slika me doslovno šokirala jer nisam mogla vjerovati da sam ja

Ella Dvornik na Instagramu se osvrnula na to kako joj je život izgledao prije nekoliko godina i kako se to odrazilo na nju. Fotografije iz nedavne prošlosti koje je pronašla u svom mobitelu osvijestile su joj neke stvari i šokirale je, o čemu je napisala objavu na ovoj društvenoj mreži. "Baš nešto razmišljam o prošlom životu pošto mi se zatvara taj karmički ciklus. I prisjećam se svih ljudi koje sam zrcalila da bi ih razumjela ili im se prilagodila, i koliko me je sve to tada u biti užasno umaralo. Jučer sam gledala svoje slike iz albuma na mobitelu i na nekima mi je lice toliko iskrivljeno da mi se učinilo ko da mi se stvarno fizički lice mjenjalo zbog odnosa. Jedna slika me je doslovno šokirala jer nisam mogla vjerovati da sam ja. Ko da je Ai napravio neku verziju mene - stravični. I iz godine u godinu sam izgledala sve starije i starije, a bila sam čak i 10-15 godina mlađa nego sad. I netko mi je prije par godina rekao - sjetila sam se dok sam gledala slike - da sam bila više “simpatična prije”. I tek mi je jučer sinulo što to točno znači. Ja sam u tom trenu iz ega to uzela kao kritiku na sebe zaboravila sam da ljudi najviše vole vlastiti odraz.", napisala je Ella. U nastavku objave je napisala kako ljudi često kritiziraju onim osobinama koje duboko u sebi skrivaju.

"Ako im vraćaš istu energiju smatraju te sličnim i relavantnijim, i ako je i toj osobi jednako teško kao i tebi ili ima slične situacije u životu kao i ti, bit ćeš joj naravno draža. Ljudi kritiziraju i zamjeraju onim osobinama koje duboko u sebi skrivaju, ali ne mogu pustiti van. Zato sam i ja godinama zavidila drugima , a imala sam sve što sam htjela. I ne mislim pritom samo na loše osobine. Netko će ti zamjerati jer si dobra osoba, jer su duboko i oni dobri na isti način, ali im okruženje ne dopušta da budu autentično dobri (možda je cringe možda je ponos, možda i njihovo potiskanje) i onda dok potiskuju to u sebi, drugima zamjeraju na toj slobodi izražavanja. Ljudi se i boje onog što im je nepoznato. Ako im ne vratite isti odraz na kakav su navikli - osjećat će se kao i ja kad sam vidjela svoju iskrivljenu sliku, prepast će se. I naravno kada te ljudi vide da radiš veliku “opasnu” promjenu , da će tražiti verziju tebe iz prošlosti koja im je nudila stabilnu i sigurnu sliku tvog identiteta, ali i njihovog. I sad kad gledam sva ta svoja lica, sve stvari koje sam mislila da želim, a nisam, sve što nisam napravila, a mogla sam, sve prilike koje sam odbila zbog drugih, sve riječi koje sam progutala da ne ispadnem čudna… Iskreno se nadam da više nikad u životu neću bit - “simpatična ko prije”.", napisala je Ella. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji i pisali kako se pronalaze u njezinim riječima.

"Totalno se mogu poistovjetiti s ovim što si napisala. Ostanimo čudni, a ne ‘simpatični’! Najdivniji su ljudi kada su autenticni, svoji. Nekom cudni, nekom lijepi, nekom glupi a sebi najbolji. Koja si ti pametna i divna žena. Autentična i svoja.", napisali su joj u komentarima.