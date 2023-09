Splićanka Ksenija iz 'Ljubav je na selu' u teškoj je financijskoj situaciji i zdravlje joj je narušeno

Splićanka Ksenija, koju su RTL-ovi gledatelji upoznali u showu "Ljubav je na selu" zadnje tri godine se suočila s brojnim zdravstvenim problemima, a sada grad Split traži da se iz gradskog stana u kojem živi i koji plaća 200 kuna, preseli u manji stan te joj se povećava i cijena najma.

- Ovdje je moj život. Plaćala sam 200 kuna stan, sada bih trebala 800. A mirovina mi je niti 1200 kuna. I ovako nemam za lijekove. Zvala sam i zvala, pisala sam dopise, molila da me primi gradonačelnik, samo da mu kažem što mi je, da me ne diraju u ovakvom stanju, ali ne mogu doći do njega. Ne znam što će biti - ispričala je Ksenija u razgovoru za Dalmatinski portal. Zbog brojnih tegoba s crijevima, astme i Sjögrenovog sindroma trebala bi biti i na posebnom režimu prehrane, a financijski joj je to teško, a pogotovo sada kada bi trebala plaćati skuplji najam.

Zahvalila se u razgovoru liječnici obiteljske medicine dr. Jadranki Radman i sestri Duški Radanović, kao i osoblju Hitnog internog prijema i doktoru iz privatne poliklinike koji joj nije naplatio pregled. Slaba i iscrpljena bolesti zamolila je samo Hitnu da joj i dalje dolazi na poziv. - Sramota me je što tražim pomoć, sram, sram - kroz suze je rekla. Dobri ljudi joj rado pomognu i kupe hranu kao i jedan svećenik, ali nema dovoljno financijskih sredstava za kupovinu lijekova, a svakako joj je potreban i novi štednjak jer ovaj koji sada ima je star i ne radi kako treba.

Ksenija je tri puta sudjelovala u showu "Ljubav je na selu", a zadnji put je to bilo 2019. godine i tada je isticala kako je još uvijek u potrazi za skromnim kavalirom dobrog srca i smislom za humor. Iza sebe, rekla je tada, ima nekoliko propalih veza i brak.

- Bila sam u braku samo godinu dana i drago mi je što sam iz toga izašla i idemo dalje - rekla je Ksenija tada. Borila se za farmera Marka i otkrila je tom prilikom kako ga namjerava osvojiti. - Neću ga osvajati izgledom, nego kvalitetama: svojim radom, dokazat ću mu da sam dobra osoba, poštena i da imam dobre namjere - kazala je prije četiri godine Splićanka.

