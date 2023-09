Paparazzi uhvatili slavnu ljepoticu nakon dugo vremena, neki je nisu ni prepoznali

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki i modela, Kate Moss (49), rijetko daje intervjue, a pogotovo ne progovara o kontroverzama koje prate ovu britansku manekenku od mladih dana. Jedna od kontroverza su i objavljene fotografije na kojima se vidjelo kako uzima kokain, a koje nisu zaobišle ni jedan medij 2005. godine. Moss je priznala krivicu, ali ističe kako je droga jednostavno bila općeprihvaćena u njenom okruženju. Zbog kontroverze s drogom izgubila je mnoge unosne ugovore na modnom polju.

No, prošle godine hvalila se kako je počela brinuti o sebi i svom zdravlju te da pazi što unosi u svoje tijelo. Zbog toga je sve iznenadilo kada su je paparazzi uhvatili nakon dugo vremena.

VEZANI ČLANCI

Snimili su je ispred Cecconijevog restorana u Mayfairu na obiteljskom ručku, s licem bez trunke šminke. Neki je čak nisu mogli ni prepoznati isprve. Uhvaćena je s cigaretom u ruci, jednim od njezinih najdražih poroka, kojeg se navodno ostavila.

Foto: profimedia

Njezina modna priča započela je 1988., kada je imala samo 14 godina i kada joj je na letu avionom prišao vlasnik modne agencije Storm. Tada nije sebe vidjela u ovom svijetu. Njezin početak bio je traumatičan, a posao se pokazao teškim, kakvim ga je i očekivala. Godinu dana nakon zamolili su je da skine top za potrebe snimanja, a 15-godišnja Moss bila je jako sramežljiva zbog čega je pokupila svoje stvari i istrčala van.

Sa 16 godina postala je jako traženo lice nakon fotografiranja za magazin The Face na pješčanoj plaži u Sussexu koje je odradila s prijateljicom, pokojnom fotografkinjom Corinne Day. To fotografiranje opet joj je donijelo probleme jer je morala biti gola.

- Fotografkinja je rekla da, ako ne skinem gornji dio, neće me angažirati za snimanje za Elle. Bilo je bolno. Voljela sam je, ona mi je bila najbolja prijateljica, no bila je zeznuta osoba. No, slike su sjajne, snimila je što je željela zbog čega sam ja patila, no te su mi slike donijele puno toga dobroga. Promijenile su moju karijeru - kazala je. Upravo zbog tog snimanja angažirao ju je Calvin Klein 1992. za svoju kampanju donjeg rublja, no sjećanja na taj posao, kad je pozirala s glumcem Markom Wahlbergom u New Yorku, nisu baš lijepa. Ponovno je bila u toplesu i osjećala se ‘objektivizirano, ranjivo i uplašeno‘. Uzimala je valium samo kako bi se smirila i mogla ustati iz kreveta.

- Igrali su na moju ranjivost. Calvin je to obožavao - prisjetila se. Njezina prijateljica Day snimila je i kontroverzne fotografije za Vogue magazin godinu dana kasnije, koje su kritizirane jer navodno promoviraju ‘heroin chic‘.

- Bila sam žrtveno janje za probleme mnogih ljudi. Nikad nisam bila anoreksična. Nikad. Nikad nisam uzimala heroin. Bila sam mršava jer me na snimanjima i revijama nisu hranili i zato što sam oduvijek bila mršava - kazala je.

VIDEO Zgodna navijačica s Davis Cupa: 'Neugodno mi je, uskoro punim 44 godine, ovo je za mlađe djevojke'