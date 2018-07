Proživjela sam strašnu nepravdu, ali ja sam veliki borac koji nikada ne plače, nego pjeva

Nakon gotovo deset godina provedenih daleko od očiju javnosti, nekadašnja poduzetnica i supruga Zdravka Peveca, Višnja Pevec, ovih je dana objavila da se vraća svojoj najvećoj ljubavi – pjevanju. Svoj je povratak na estradnu scenu najavila pjesmom „Crna Višnja“ koja, ispostavilo se, nije bila slučajna.

Naime, Karlovačko ima novi proizvod – Karlovačko crno pivo s višnjom čiji su marketinški stručnjaci u suradnji s kolegama iz agencije Bruketa&Žinić&Grey osmislili koncept i kampanju za taj proizvod te odlučili pronaći najpoznatiju Višnju u Hrvatskoj. Bez puno razmišljanja odlučili su se za Bjelovarčanku, poslavši joj tekst i melodiju pjesme koja će, osim povratka pjevanju, biti i glavna tema reklamne kampanje za Karlovačko crnu višnju. Ovo je u skladu i s filozofijom brenda koji nastoji pružati prilike za uspjeh i ostvarenje svojih potencijala, a Višnja je za njih snimila dvije TV reklame koje će se ovih dana početi emitirati te, naravno, pjesmu Crna Višnja i TV spot koji se već “vrti” na radiopostajama i televiziji.

Ne bojim se kritika

– Ovom su me pjesmom vratili u život, ali i otvorili vrata u neki novi svijet. Oduševljena sam što imam priliku raditi s mladim i kreativnim ljudima poput autora teksta pjesme Vanje Činića koji me pogodio u dušu – opisuje pjesmu 56-godišnja Višnja. Kaže kako mnogi njoj bliski ljudi, kada čuju pjesmu, kažu kako je to pisao netko tko je dobro poznaje, a istina je da ju je napisao netko tko je uopće ne poznaje. Uvjerena je kako će se pjesma mnogima svidjeti jer će publika prepoznati koliko voli pjevati i koliko istinski uživa u tome, a negativnih kritika se ne boji, dok povratak u javnost ipak malo uzima s rezervom.

– Prošla sam kroz sito i rešeto i sve to ostavila iza sebe. Uvijek gledam naprijed i razmišljam pozitivno, a negativne komentare odavno sam naučila ignorirati jer sam shvatila da će ljudi uvijek imati nešto ružno reći. Ja sam veliki borac, ne plačem, uvijek se smijem, ne kukam i izbjegavam ljude koji kukaju, a s kritikama ću se znati nositi. U životu se vodim onom starom „Što te ne ubije, ojača te“, što se u mom slučaju svakako pokazalo točnim – govori Višnja koja, kao i u bilo čemu čime se bavi, podršku uživa od čitave obitelji, supruga Zdravka i sinova Danijela i Davorina, ali i svojih roditelja, naročito oca Vjekoslava od kojega je naslijedila ljubav prema glazbi. On je, inače, svirao tamburicu i harmoniku, ali je i pjevao pa je tako Višnja odrasla uz pjesmu pa i danas, čim se probudi, prvo uključi radio na kojemu glazba svira cijeli dan.

– Uostalom, mi smo vedra obitelj, uvijek se pjeva. Druženje na selu, pogotovo kada se nešto radi, ne ide bez pjesme – objašnjava Višnja. Iako trenutačno živi ugodno i u miru u malenom selu 20-ak kilometara od Bjelovara Donji Mosti, Višnja ne može pobjeći od događaja koji su proteklih godina pratili njezinu obitelj. Kako je već poznato, spletom raznih okolnosti Pevecovi su 2009. izgubili svoj neprehrambeni trgovački lanac nastao iz male trgovine u obiteljskoj garaži te, iako je imovina tvrtke bila tri puta veća od dugova, ona je gurnuta u stečaj, a njima je oduzeta sva imovina. To je za Zdravka i Višnju bio velik životni izazov.

– Ti su dani iza nas. Na vlastitoj sam koži osjetila strašnu nepravdu koju moj suprug Zdravko i ja i danas pokušavamo ispraviti jer imamo mnoštvo dokaza. Imali smo 4000 zaposlenih, nadomak Bjelovara započeli smo gradnju objekta gdje bismo zaposlili još 300 ljudi, ali izgleda da je nekima draže gledati kako to izgleda kao grad duhova – prisjeća se Višnja te otvoreno nastavlja: – Iako su moji roditelji bili imućni, uvijek sam puno radila. I sa svojim sam suprugom godinama stvarala naše carstvo, a u jednom trenutku ostali smo bez svega. Iz takve situacije nije se bilo lako izvući, ali ostali smo živi, zdravi i normalni – govori Višnja.

Grdović je kućni prijatelj

Iako njezin suprug Zdravko često govori kako bi sve isto ponovio, Višnja je ta koja žali što nisu ostali „mali“.

– Zdravku sam uvijek bila podrška, a jedino što bih danas napravila drukčije jest da ne bih dozvolila da leti previsoko. Da smo ostali na 50-ak zaposlenih, sigurno ne bismo nikome smetali, a s 4000 radnika, nekome smo očito bili na meti. Nakon svega što se dogodilo, od tih 4000 radnika, ne sjećam se niti jednog istupa u medijima koji su tvrdili da smo ih prevarili. Mi nikoga nikad nismo prevarili, do zadnjeg smo dana ulagali u firmu sve što smo imali, pokušavali je spasiti i izvući i nismo uspjeli – objašnjava Višnja, koja je spas nakon kraha našla u slikanju i uređivanju okućnice.

Iako je oduvijek slikala, prenatrpan poslovni raspored nije joj to dozvoljavao dugi niz godina pa su joj posljednje godine bile idealne za taj hobi te je čak i završila tečaj slikanja. Nekad davno čak, rado se prisjeća, pokojni slikar Ivan Generalić, vidjevši njezine slike iz osnovne škole odmah joj je poklonio boje i potaknuo je na slikanje uz koje danas provodi većinu slobodnog vremena.

– U slobodno vrijeme slikam, a trenutačno sam u radnom odnosu kod mlađeg sina u tvrtki “Pevec oprema” koja prodaje opremu za trgovine, tako da radim tu, a sve ostalo koliko stignem, održavanje imanja, košnja trave, vinograda, vrta, briga o biljkama. Okružena sam džunglom – kroz smijeh govori najpoznatija Višnja u državi.

U toj, kako kaže, džungli svakodnevno se druži sa svojim uredno oblikovanim biljkama i životinjama, a naročito ovčicama od kojih svaka ima svoje ime, a njezine miljenice Nera i Božana na poziv svoje vlasnice hitro dotrče.

– Uživanje u prirodi i vrijeme koje provedem sa životinjama silno me opuštaju. Priroda puni baterije i daje energije za život.

Iako su ostali bez poslovnog carstva, Peveci se nikada nisu predali pa su i 2012. imali prvu berbu grožđa koje je urodilo i kvalitetnim vinom obitelji Pevec – syrah i chardonnay. Osim imanja u Donjim Mostima, svojim drugim domom Peveci nazivaju zadarsku Punta Bajlo na Arbanasima, najdražu Višnjinu plažu. Tamo su došli 1995. pa sve do danas hvataju svaku priliku da odu u Zadar gdje uživaju, a druženju se nerijetko pridruži i veliki prijatelj Peveca, Mladen Grdović.

– Mladen i mi upoznali smo se na otvorenju našeg centra u Zadru 1996. godine, mi smo imali kućni sajam, a Mladen je došao kao kupac. Prišla sam mu, kao pravi obožavatelj, kako bih ga zamolila za autogram, a danas smo kućni prijatelji. Čak u kući u Donjim Mostima čuvamo jednu njegovu gitaru, tako da kada dođe, može zapjevati i zasvirati – kaže kroz smijeh Višnja. Inače, do 2009. godine, kada joj je naglo prekinuta karijera, Višnja je imala devet snimljenih pjesama na CD-u, a za nju je upravo Grdović napisao jednu pjesmu naziva „Samo žena“, dok svoj CD nikada nije prodavala, već isključivo dijelila prijateljima. Uvijek se rado prisjeti svoga prvog javnog nastupa na Hrvatskom radijskom festivalu u Opatiji 2008. godine gdje je nastupila u duetu sa Zvonimirom Bohemom otpjevavši svoj najveći hit „Ti si sve što meni treba“. Na pitanje razmišlja li o profesionalnom bavljenju glazbom, odgovara kako nije jedna od onih koji bi se u to mogli potpuno upustiti.

– Ne zanima me hrvatska estrada u tom smislu, usprkos tome što sam nastupala na nekim festivalima i televizijskim emisijama, poput „Lijepom našom“, HRF-u, festivalima u Neumu i Požegi, uvijek sam to radila iz ljubavi prema pjesmi, a ne zbog nekog natjecanja. Primjerice, nekada je dovoljno da prođem pokraj pozornice gdje netko nastupa i oni me odmah pozovu da im se pridružim, što rado prihvatim.

Vratili smo se trgovanju

– Kao i uvijek do sada, ja ne propuštam priliku da zapjevam. Volim društvo, prijatelje i da se nekad zasvira harmonika. S ovom su se pjesmom pojavile i neke nove ponude pa na nju gledam kao na novi početak, novi život u kojem planiram potpuno uživati – najavila je Višnja.

Objasnila je kako se u Bjelovaru zadržavaju zbog poljoprivrede, dok se sada sve više okreću biznisu, što znači da će više vremena provoditi u Zadru gdje je sjedište tvrtke Pevec oprema koja se bavi prodajom opreme za trgovačke centre. Robu kupuju u Hrvatskoj, ali i na aukcijama u Europi, često uvoze iz Nizozemske, Belgije, Danske, Francuske, Italije, a izvoze u Sloveniju, BiH te Crnu Goru. Posljednjih su se godina Peveci bavili i uzgojem kukuruza koji su prodavali Barilli, obradom vinograda, a jedan od njih uspjeli su prodati Kinezima koji redovito dolaze u berbu. Ipak, vratili su se onome što najbolje znaju – trgovanju, dok Višnja istovremeno uživa u pjevanju. To je svakako jedan od razloga zašto se sve više okreće jugu i svome drugom domu. Crna Višnja trenutačno je preokupacija Peveca, a Višnju veseli sve vezano uz tu pjesmu.

– Sviđa mi se ideja tamnog piva sa sokom od višnje, sviđa mi se spot, pa čak i haljina koju sam nosila na snimanju. Sve odgovara meni, prigušeno je crveno svjetlo u pozadini spota, tekst pjesme, sve je crveno kao višnja i kao moja vesela i pozitivna osobnost – opisala je svoj novi pjevački uzlet Višnja. Ovom će pjesmom, nada se, nakon hitova „Ti si sve što meni treba“ i „Neubrane ruže“ ponovno zasjesti na vrhove top-ljestvica i glazbeni repertoar radijskih stanica. Kako kaže, puno toga ovisi o radiopostajama i tome koliko će puštati pjesmu Crna višnja, o ljudima koliko će ju slušati, ali sigurna je da će se mnogima svidjeti.

– Pjevam zato što volim pjevati i istinski uživam u tome. Sigurna sam da će publika to prepoznati – zaključila je Višnja.