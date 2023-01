Prošlo je 55 godina od snimanja filma 'Romeo u Julija' i glavni glumci tuže Paramount zbog golišavih scena

Glumci Olivia Hussey (71) i Leonard Whiting (72) podigli su tužbu protiv protiv Paramount Picturesa zbog snimanja golišavih scena u filmu "Romeo i Julija" Franca Zeffirellija koji je snimljen 1968. godine. Olivia je tada imala 15 godina, a Leonard 16 i sada na sudu u Kaliforniji tvrde kako ih je redatelj uvjerio da u filmu neće biti golišavih scena i tuže Paramount Pictures za seksualno uznemiravanje, prijevaru, seksualno zlostavljanje i nanošenje emocionalnog stresa. Prema tvrdnjama glumaca Zeffirelli im je zadnjeg dana snimanja rekao kako moraju snimiti golišave scene jer je u suprotnome film osuđen na propast.

- Vjerovali su Francu. Sa 16 godina, kao glumci, nisu htjeli prekršiti to povjerenje koje su imali u redatelja. Franco im je bio prijatelj i iskreno sa 16 godina, što su mogli napraviti. Tada nije bilo #Me Too pokreta - prenosi Daily Mail izjavu menadžera dvoje glumaca Tonya Marinozzia. U tužbi se navodi da je par snimljen gol bez njihova znanja i da sada traže odštetu za koju se vjeruje da premašuje 500 milijuna dolara.

U tužbi se navodi da je Zeffirelli pokazao glumcima gdje će biti postavljena kamera, ali da golotinja neće biti snimljena niti objavljena. Hussey i Whiting mislili su kako nemaju drugog izbora nego glumiti goli kao što se zahtijevalo zadnjeg dana snimanja. Film je objavljen 1968. uz pohvale kritičara i donio Zeffirelliju nominaciju za Oscara za najboljeg redatelja, a Franco je preminuo 2019. u 96. godini života.

