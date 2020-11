Proslavila se u američkom showu, s 13 je pjevala na obljetnici "Oluje", a sada joj se sve posložilo

Miljenica hrvatske glazbene scene, Mia Negovetić nedavno je navršila 18 godina, a malo se tko može pohvaliti uspjehom prije punoljetnosti. Pobijedila je u RTL-ovim “Zvjezdicama”, svjetsku popularnost stekla sudjelovanjem u američkom televizijskom showu “Little Big Shots” autora Stevea Harveyja i Ellen DeGeneres, pred domaćom publikom 2015. godine u povodu 20. godišnjice Oluje izvela je hrvatsku himnu, da nabrojimo samo neke.

– Ne mogu izdvojiti nijednu suradnju, jako je teško odabrati. Sretna sam što sam kao tako mala imala priliku okušati se na velikim scenama i u velikim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Svaki nastup i projekt ima posebno mjesto u mom srcu, sve me je to izgradilo – kaže mlada Riječanka, kojoj je prošle godine promaknula pobjeda na Dori za nešto više od 300 glasova. – Gledam na to isto kao i tada. Čestitam Kedži na pobjedi i jako mi je žao što nije imao priliku ići u Rotterdam. Ja sam zadovoljna svojim plasmanom i ne bunim se – ističe 18-godišnjakinja i dodaje: – Ponosna sam na svaku pjesmu koju izbacim, a najdraža mi je dosad (na engleskom jeziku) upravo "When it comes to you". Tu je i moj najnoviji singl “Pusti”. Te dvije su se i najviše vrtjele na radiopostajama, a i meni su nekako posebno drage – kaže Mia.

O idućoj Dori, koja bi se trebala održati 13. veljače 2021., još ništa nije odlučila.

– Možda ću se prijaviti, a možda i ne – odgovara samozatajno slavljenica, koja nam je ovom prilikom otkrila kako je proslavila punoljetnost. – Bilo je to slavlje u krugu obitelji s najbližim prijateljima. Naplesali smo se, napjevali i dobro zabavili. Nitko me nije iznenadio posebnim poklonom, ali svaki ima nekakvo značenje i razlog. Dobila sam stvarno jako puno lijepih darova, no meni više znači pozitivna energija koju smo svi imali i drago mi je da sam vidjela osmijehe na licima, pogotovo u ovom “ludom vremenu” u kojem se svi nalazimo – kaže pjevačica, koja je jednom prilikom sa sugrađaninom Markom Toljom zapjevala obradu pjesme “Shallow” Lady Gage i Bradleyja Coopera. Pitali smo je ugleda li se na Lady Gagu.

– Lady Gaga mi nije vokalni uzor, nisam baš njezin veliki fan iako ima odličan i moćan vokal. Pojedine njezine pjesme slušam jer mi se sviđaju, a s njom zapjevati bila bi mi čast – govori skromno i ističe da se divi pjevačicama poput Ariane Grande, Whitney Houston, Jessie J i Billie Eilish. Njih obožavam! – kaže.

U povodu 20. obljetnice Oluje kao 13-godišnjakinja zapjevala je hrvatsku himnu, a otkrila nam je bi li na to ponovno pristala.

– Svakako bih, mislim da to nije uopće upitno. Prekrasne uspomene imam na taj događaj, na divne ljude i na taj nevjerojatni doživljaj. Neopisivo je stati pred onoliko ljudi i vojnika na tako važan dan za našu domovinu – prisjeća se. Nedavno je priznala da je sretno zaljubljena, a uspjeli smo doznati i kako se to dogodilo. – Upoznali smo se na klizalištu. Točnije, moja najbolja prijateljica nas je upoznala. Nakon prvog osmijeha smo “kliknuli”, a sve ostalo ću ipak zadržati za sebe. Ipak je to nešto privatno, samo za mene – s osmijehom od uha do uha daje do znanja da ruže cvatu. Iduće je godine čeka velika životna prekretnica – upis na fakultet, ali kaže da je nije strah.

– Uzbuđena sam Stvarno se nadam da ću “upasti” na Akademiju u Rijeci i ne sumnjam da neću biti zadovoljna fakultetom koji sam odabrala, a nadam se da će mi donijeti puno lijepih iskustava i naučiti me mnogočemu. Budući da je prijamni tek 2022. godine, još se ne pripremam, ali radujem se tome – govori nam pjevačica, koja punom parom radi na glazbenom planu.

– Stižu nove pjesme, ali i prvi album! Želim da to bude album s lijepom pričom. Ja ću svakako uložiti cijelu sebe da pjesme budu dobre, a dalje kako bude. Nadam se da će se i publici svidjeti – kaže s osmijehom na licu za kraj.