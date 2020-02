Promjena se vidi na licu! Josipa iz ŽNV novom fotkom najavila da ne odustaje

Objavivši fotografije "prije i poslije" mršavljenja, bivša natjecateljica "Života na vagi" Josipa Lopac izazvala je val divljenja svojih pratitelja na društvenim mrežama. Na slikama je u prvom planu njezino lice koje pokazuje veliki napredak u borbi s kilogramima.

- Koliko god se isfrustriram kad stvari ne idu glatko i brzo kako sam si zamislila, uvijek se sjetim da se velike stvari ne događaju preko noći, da strpljivošću i radom mogu dogurati puno dalje - napisala je u objavi koju su pratili komentari pohvale i bodrenja.

Foto: Instagram

"Ljepotica", "Ne odustaj", "Samo budi dosljedna i doći će rezultati" i sličan niz komentara zaredao se na njezinoj fotografiji.

Podsjetimo, ona je u show prije dvije godine ušla sa 146 kilograma, a zahvaljujući disciplini, treninzima i zdravijoj prehrani u finalu je vaga pokazala da Josipa ima 89 kilograma. Nakon završetka sezone, Josipa je nastavila trenirati i paziti na prehranu.

Prisjećajući se dana finalne emisije priznala je kako nije uvijek bilo lako u toj borbi s viškom kilograma. – Mali pomaci svaki dan vode do rezultata. Bilo je uspona i padova i to velikih, ali uvijek trebamo nastaviti dalje, bez obzira na to gdje smo skrenuli s puta! Godina dana od finala je prošlo – napisala je i dodala kako je imala težak put, ali sada je sretna i zadovoljna.

Doduše, Senjanka se malo opustila i vratila neke kilograme pa je na vaganju tijekom snimanja 3. sezone imala 92 kilograma. U daljnjem radu i napretku motivaciju joj pruža suprug 21 godinu stariji suprug Boris kojeg pozna više od deset godina.

- Kad god pomislim da više ne mogu, on mi kaže: ‘Možeš, još imaš snage, nema predaje, idemo dalje’ - rekla je jednom prilikom Josipa.

Dean Kotiga nas je posjetio u studiju i zamalo ga napustio zbog jednog pitanja.