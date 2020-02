U 'Životu na vagi' izgubio je 50 kg, a sada pomaže drugima: 'Ljudi su oduševljeni'

Treća sezona showa “Život na vagi” Zagrepčaninu Mariju Mandiću promijenila je život iz temelja. U show je ušao sa 165,5 kilograma i maštao o tome kako će, nakon što smršavi, postati profesionalni vatrogasac. No, njegovi su se planovi nakon emisije i izgubljenih 50-ak kilograma promijenili.

Mario je i dalje nastavio marljivo raditi na sebi, a poučen svojim iskustvom, počeo je pomagati onima koji se bore s istim problemom. Nije zanemario ni obrazovanje pa je tako prošlog tjedna u ruke primio diplomu međunarodnog fitness trenera i tako postao prvi sudionik “Života na vagi” koji se može pohvaliti takvim uspjehom.

Ulaže u obrazovanje

– Oduvijek sam volio sport, treniranje i fitness, ali nekako s lošim načinom života odmaknuo sam se od toga. U showu sam probudio taj dio sebe i živim svoju promjenu. Odlučio sam stvoriti priliku, obrazovati se i postati trener – kaže nam Mario koji svojim savjetima i treninzima u jednoj zagrebačkoj teretani iz dana u dan mijenja živote svojih klijenata.

Foto: Privatni album

– Jako su sretni, postižu odlične rezultate i – ono najbitnije – osjećaju se poletno i jedva čekaju doći na novi trening – ističe Mandić koji treninge prilagođava potrebama svojih klijenata. Bitno mu je, kaže, da se osoba uz njega osjeća slobodno, opušteno, ali i da izlazi iz svoje zone komfora. – Osobe koje žele smršaviti imaju ponekad neke kočnice u glavi i misli koje drugi ne mogu razumjeti, a ja znam kako je to jer sam sve to prošao i sve te kočnice mičemo i guramo naprijed – kaže Mandić koji je znanje tijekom showa upijao od trenera Marija Mlinarića i Sanje Žuljević.

– Mislim da je moja velika prednost što sam mjesecima puno razgovarao s njima, a nakon showa sam još i surađivao s oboje. Mario mi je bio i mentor tijekom obrazovanja. To je sve bila velika prilika za mene i jako puno sam naučio – ističe. Njegova popularnost raste iz dana što potvrđuje i činjenica da ga ljudi sada zaustavljaju na ulici više nego ranije.

Foto: Privatni album

– Ono što se dogodilo jest to da sam u showu stvorio dojam bahate osobe, imao sam taj neki gnjev u sebi i nezadovoljstvo, ali sam to osvijestio. Bilo je teško priznati samome sebi neke stvari i prihvatiti to, ali izborio sam se. Jako puno radim na sebi i psihički i fizički i to su ljudi počeli prepoznavati. Sretan sam zbog toga – priznaje Mario i dodaje kako se sam susretao s teškim trenucima. – U trenucima slabosti me uvijek motivira moj cilj, moja promjena na bolje, sve što sam postigao do sad, želja za uspjehom, moja djeca i osobe do kojih mi je stalo – kaže Mario koji je u fokus javnosti dospio i prije nekoliko mjeseci kada je sa svojim DVD-om sudjelovao u gašenju požara na Jakuševcu.

Omiljeni vatrogasac

– Vatrogastvo mi je ostalo na razini dobrovoljca, uvijek ću se rado odazvati na neke intervencije i mislim da je to izniman poziv, ali posvećen sam fitnessu i to je smjer u kojem idem – otkriva Zagrepčanin koji sada mašta i o otvaranju vlastite teretane u kojoj bi mogao trenirati zajedno s bivšim kandidatima “Života na vagi”. – S Josipom Lopac odradim koji trening kad dođe u Zagreb, ali to nije toliko često s obzirom na to da živi u Senju. S Ninom Martinom Korbar treniram svakodnevno. Sretan sam što su bile dio moje promocije i što me podržavaju – veli Mario koji sada nastavlja dalje koračati prema novim uspjesima.