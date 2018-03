Princ William dobio je još jednu jako važnu ulogu na bratovom vjenčanju

Meghan Markle svojim dosadašnjim nastupima u javnosti pokazala da ne poštuje pravila i tradiciju kraljevske obitelji.

Njena ideja i želja je bila da je na dan vjenčanja s princom Harryjem do oltara doprati mama Doria Radlan, što bi bilo prvi put u povijesti kraljevske obitelji da je mladenku do oltara pratila žena.

U kraljevskoj obitelji nisu s oduševljenjem dočekali vijest da jedna žena preuzme tradicionalno mušku ulogu na vjenčanju. Meghan će morati u ovoj situaciji pristati na kompromis jer ovo je nešto u čemu kraljica ne popušta, piše The Mirror. Meghan ne želi da je njen otac Thomas Markle vodi do oltara i kako sada stvari stoje ta uloga bi mogla pripasti princu Williamu. Princ bi trebao biti i kum svom bratu na vjuenčanju.

- Kraljica i ostali članovi obitelji shvaćaju da Meghan nema dobre odnose s tatom i da zato želi uz majku koračati do oltara, ali tradicija je takva da mladenku do oltara uvijek prati muški član obitelji - rekao je izvor za The Mirror.

Izvor dodaje kako su neki članovi obitelji predložili da William kao mladoženjin brat preuzme ovu dužnost. S tatom Thomasom nije u dobrim odnosima i nije ga ni pozvala na vjenčanje jer je dosad bio previše brbljav s medijima i stvara joj probleme.