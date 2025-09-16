Princ Harry iznio je brojne optužbe o kraljevskoj obitelji i poručuje: Savjest mi je čista

Princ Harry posjetio je Kijev prije nekoliko dana i tada se u razgovoru za The Guardian osvrnuo na svoje memoare "Spare" u kojima je javno iznio brojne optužbe o pojedinim članovima kraljevske obitelji. - Ne vjerujem da sam javno iznosio svoje prljavo rublje. Bila je to teška poruka, ali učinio sam to na najbolji mogući način. Moja savjest je čista - rekao je vojvoda od Sussexa koji se zajedno sa suprugom Meghan Markle prije pet godina povukao s kraljevskih dužnosti.

Njegovi komentari uslijedili su samo nekoliko dana nakon kratkog susreta s njegovim ocem, kraljem Charlesom, njihovog prvog susreta u više od godinu dana. To je bio prvi put da su se otac i sin susreli od veljače 2024. godine. Princ, koji se također pojavio sa suprugom u Netflixovoj seriji Harry i Meghan iz 2022. godine, također je govorio o svom nadolazećem pravnom postupku protiv izdavača Daily Maila, Associated Newspapers, na Visokom sudu u Londonu. Tuži ih zbog optužbi za hakiranje telefona i drugo nezakonito prikupljanje informacija. Associated Newspapers je demantirao tvrdnje da je hakirao telefone, nazivajući ih "apsurdnim klevetama".

"Ne radi se o osveti, već o odgovornosti", rekao je princ, koji sada živi u SAD-u, ali se prošli tjedan vratio u Veliku Britaniju kako bi prisustvovao nizu događaja vezanih uz ciljeve koje podržava. Naglašavajući svoju "ljubav" prema Velikoj Britaniji, predložio je da bi se želio vratiti kući kako bi češće viđao svoju obitelj. Naglasio je da iako osjeća da su ga "uništavali određeni članovi britanskog tiska", i dalje osjeća veliku ljubav britanske javnosti. U siječnju, izdavač novina Sun pristao je platiti "značajnu odštetu" i ispričao mu se u nagodbi s njim u dugotrajnoj pravnoj bitci zbog tvrdnji o nezakonitom uplitanju u njegov život. Rekao je za The Guardian da su neki događaji u posljednje četiri godine bili "vrlo stresni" i da je "otkrivao određene stvari koje su ga stvarno, stvarno povrijedile".

Dodao je da se za sljedeću godinu "fokus stvarno mora usmjeriti na mog tatu". Podsjetimo, kralj Charles prošle godine je objavio kako mu je dijagnosticiran rak te kako je u postupku liječenja i oporavka. Cilj posjeta princa Harryja glavnom gradu Ukrajine bio je promovirati rad njegove zaklade Invictus Games. - Nitko se ne bi trebao osjećati neugodno ili sramno zbog svog invaliditeta. Radi se o prelasku sa suosjećanja na divljenje i poštovanje - istaknuo je tijekom svog boravka u Ukrajini.