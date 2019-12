Presretna Mirna: 'Prvi put sam odjeću kupila na ženskom odjelu'

Mirna Posavec, pobjednica među nefinalistima ovogodišnjeg izdanja "Života na vagi" pohvalila se na Instagramu kako je prvi put u životu kupovala na ženskom odjelu.

- Možda zvuči blesavo, ali ne mogu opisati kako je lijepo kupiti traperice i kožnu jaknu. Mogla sam to i prije, ali ne na ženskom odjelu - napisala je presretna Mirna pokraj fotografije na kojoj pozira u jakni i trapericama.

- Ja nikada do sada nisam kupila nijedan odjevni predmet na ženskom odjelu, svi su bili na muškom, i to najveći brojevi. I ne samo majice, već i hlače. No, tu je bio isto problem jer su mi sve hlače bile predugačke pa sam često morala ići na prekrajanje - kazala je Mirna za RTL, dodajući kako se osjeća prekrasno i ženstveno, te je zato kupila tri para traperica, i to s visokim strukom. Otkrila je i kako će proslaviti Novu 2020.

- Za Novu godinu namjeravam kupiti haljinu. Bit će mi to četvrta haljina u životu i bit će crvene boje, decentna, duga i uska da istaknem svoj novi struk i sve obline koje su bile do sada skrivene ispod viška kilograma. rekla je Mirna dodajući da u 2020. namjerava završiti fakultet Informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu.

- Uz fakultet, tu je i vježbanje, a cilj mi je do ljeta izgledati kao trenerica Maja, pa ćemo vidjeti - zaključila je Mirna.