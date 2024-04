Tužni Branko Uvodić: Njezin odlazak nećemo obilježiti minutom šutnje već velikim, gromoglasnim pljeskom

U 88. godini preminula je Vera Svoboda, potvrdila nam je njezina kći Vesna Njikoš Pečkaj. Vera je iza sebe ostavila dubok i velik trag, a njezini prijatelji i dugogodišnji suradnici za nju imaju samo riječi hvale. Jedan od njih je i Branko Uvodić, legendarni voditelj i urednik dugovječne zabavno-glazbene emisije Hrvatske radiotelevizije "Lijepom našom", čiji je Vera bila stalni gost.

- Vera je bila predivna primaodna starogradske pjesme, jedna neponovljiva osoba. Bili smo i ostali u odličnim odnosima, toliko da sam joj poslao čestitku za Uskrs. Odlučili smo se oprostiti od nje na večerašnjem Vuzem Festu. Njezin odlazak nećemo obilježiti minutom šutnje već velikim, gromoglasnim jednominutnim pljeskom - najavio je emotivni oproštaj Uvodić.

- Kao mladi urednik na HRT-u s njom sam prošao brojne koncerte, kako u zemlji, tako i diljem dijaspore. Njezin doprinos popularizaciji tambure i hrvatske tradicionalne glazbe ne može se izmjeriti. Falit će nam teta Vera. Iza nje će ostati jedna velika, velika praznina. Posljednjih godina napušta nas sve više velikana, promotora tamburice i tradicionalne kulture - prisjetio se voditelj emisije Lijepom našom još nekih odlazaka, poput onoga Kiće Slabinca.

- Voljela je Slavoniju i često nosila tradicionalne nošnje. Ma što god da se kaže, napiše, ne može dočarati njezin doprinos hrvatskoj narodnoj kulturi - zaključio je Uvodić, koji je sa Svobodom odradio brojne uspješne emisije i uveselio mnoge ljubitelje zvuka tamburice.

Podsjetimo, Vera Svoboda bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Jugoslaviji u sedamdesetim godinama. Proslavila se narodnim i starogradskim pjesmama, a tom je žanru ostala vjerna čitav život. Status umjetnika ima još od 1975. godine. Pjevala je Hrvatima od Australije i Novog Zelanda preko Iraka, Kuvajta, Švedske pa do SAD-a i Kanade. Zapjevala je i sudionicima “Hrvatskog proljeća” zatvorenima u Staroj Gradiški, a anegdotu s tog koncerta usred zatvora Stipe Mesić prepričava i pet desetljeća kasnije. Snimala je domoljubne pjesme još prije uspostave Republike Hrvatske. Njezin glas odjekivao je tijekom Domovinskog rata s prvih crta bojišnice, od Osijeka do Petrinje.

Zanimljiv je i podatak kako je od 1990. do danas nastupila na 395 humanitarnih koncerata. Impozantna je to i izrazito produktivna karijera, kroz koju ju je od samih početaka pratio suprug, muzikolog i glazbeni urednik Julije Njikoš, sve do svoje smrti 2010. godine. Baš zbog njegova premještaja na poslu, Vera Svoboda je osječku adresu 70-ih godina zamijenila zagrebačkom. No, pripadnost rodnom gradu uvijek je isticala.

