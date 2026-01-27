Preminuo poznati bubnjar, njegov je zvuk zauvijek promijenio svijet glazbe

Lowell “Sly” Dunbar, jedan od najutjecajnijih bubnjara svih vremena, preminuo je 26. siječnja 2026. Legendarni glazbenik, koji je imao 73 godine, pronađen je bez svijesti u svom domu u Kingstonu na Jamajci. Njegova supruga Thelma potvrdila je tužnu vijest za lokalne medije, otkrivši potresne detalje. “Oko sedam ujutro otišla sam ga probuditi, ali nije reagirao. Pozvala sam liječnika i to je bila ta vijest”, rekla je. Iako se znalo da je Dunbar već neko vrijeme bio bolestan, njegova smrt bila je šok. “Jučer je imao tako dobar dan. Prijatelji su ga posjetili i lijepo smo se proveli. Dobro je jeo... Znala sam da je bolestan, ali nisam znala da je toliko loše”, dodala je njegova supruga. Dunbarov odlazak označava kraj jedne glazbene ere, one koju je definirao svojim revolucionarnim pristupom ritmu.

Njegova karijera neodvojiva je od partnerstva s basistom Robbiejem Shakespeareom, koji je preminuo 2021. godine. Zajedno su činili Sly and Robbie, takozvane “Ritam Blizance”, najproduktivniju i najcjenjeniju ritam sekciju u povijesti reggaea, a i šire. Procjenjuje se da su tijekom desetljeća svirali na nevjerojatnih 200 tisuća snimaka, uključujući originalne pjesme, remikseve i nebrojene semplove njihova rada. Upoznali su se 1973. godine, a kemija je bila trenutna. “Prvi put kad smo svirali zajedno, mislim da je to bila čista magija. Odmah smo se zaključali u taj ritam. Ja slušam njega, a on sluša mene. Pokušavamo sve držati jednostavnim”, rekao je Dunbar jednom prilikom. Njihova sinergija postala je okosnica zvuka za legende kao što su Peter Tosh, Black Uhuru, Jimmy Cliff i Gregory Isaacs, a njihova produkcijska kuća Taxi Records postala je tvornica hitova.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu

Dunbarov genij nije ležao samo u besprijekornoj tehnici, već u neprestanoj inovaciji. Smatra ga se tvorcem “rockers” ritma, koji je ubrizgao novu, sinkopiranu energiju u tada dominantni “one drop” ritam. Ta promjena paradigme zauvijek je promijenila reggae. Inspiraciju je, kako je sam rekao, pronašao slušajući funk i disco, ali i tijekom turneje s Peterom Toshom kao predgrupa bendu The Rolling Stones 1978. godine. “Shvatili smo da moramo unijeti više energije u reggae jer je 'one drop' bio preslab za velike arene i stadione. Kad smo se vratili na Jamajku, počeli smo eksperimentirati s otvorenim snareom, i on je oživio”, objasnio je. Taj snažniji, prodorniji zvuk definirao je albume grupe Black Uhuru, uključujući i kultni Anthem, koji je 1985. osvojio prvi Grammy u povijesti za najbolji reggae album.

Ubrzo je njihov talent prerastao granice Jamajke. Postali su jedna od najtraženijih ritam sekcija na svijetu, a njihov prepoznatljiv zvuk obogatio je albume nekih od najvećih svjetskih zvijezda. Svirali su na tri kultna albuma Grace Jones, uključujući remek-djelo Nightclubbing, te na dva albuma Boba Dylana. Dunbar je kasnije priznao da nije mogao vjerovati kad su dobili poziv da snimaju s Dylanom, njegovim glazbenim herojem. Njihov zvuk čuje se i na snimkama Micka Jaggera, Joea Cockera, Sergea Gainsbourga, Sinéad O’Connor i grupe No Doubt, za koju su producirali globalne hitove “Hey Baby” i “Underneath It All”. Ta nevjerojatna svestranost dokaz je da je njihov ritam bio univerzalan jezik koji je nadilazio sve žanrovske podjele.

Dok su se mnogi bubnjari osamdesetih bojali nadolazeće digitalne tehnologije, Sly Dunbar ju je prigrlio s dječjom znatiželjom. Bio je jedan od prvih koji je počeo koristiti elektroničke bubnjeve i programiranje u reggae glazbi, što je ponovno pomaknulo granice žanra. “Većina bubnjara se bojala ritam mašina, ali mene su fascinirale. Ja samo želim stvarati ritmove i super je osjećaj sjediti i programirati nešto što osjećaš”, izjavio je. Ta otvorenost prema novom dovela je do evolucije reggaea u dancehall. Njihov inovativni Bam Bam riddem, stvoren samo s loopom gitare i programiranim bubnjevima, postao je temelj za rane dancehall hitove poput klasika “Murder She Wrote” dvojca Chaka Demus & Pliers.

Nadimak “Sly” dobio je u mladosti zbog divljenja prema Slyju Stoneu iz benda Sly and the Family Stone, no s vremenom je i sam postao sinonim za inovaciju i glazbenu hrabrost. Počeo je svirati kao dječak, udarajući po školskoj klupi i limenim kantama prije nego što je dobio prvi pravi bubnjarski set. Njegov talent bio je očit od samog početka, a već sa 16 godina svirao je na hitu “Double Barrel” koji je dospio na prvo mjesto britanske top ljestvice. Za svoj doprinos glazbi nagrađen je jamajčanskim Ordenom časti i s dva Grammyja. Njegov pristup najbolje je sažeo on sam: “Kad vidim crveno svjetlo, ja idem na njega. Riskiram i pokušavam stvoriti nešto drugačije. Još uvijek tražim, gledam, slušam svaki dan u potrazi za novim idejama.” Odlaskom Slyja Dunbara glazba je izgubila ne samo bubnjara, već i vizionara čiji će ritam zauvijek odjekivati.