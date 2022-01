Preminuo je legendarni redatelj Peter Bogdanovich, jedan od prvaka zlatnog doba Hollywooda

Američki filmski redatelj, scenarist i jedan od prvaka 'novog Hollywooda', Peter Bogdanovich preminuo je u 82. godini života u Los Angelesu. Njegova kći Antonia za medije je potvrdila kako je njen otac umro prirodnom smrću. Peter je poznat po klasicima- 'Mjesec od papira', 'Što te tata pušta samu' i 'Posljednja kino predstava'.

Glumio je u seriji 'Obitelj Soprano', 'Simpsoni', a u Tarantinovom 'Kill Bill Volumes 1 and 2' utjelovio je DJ-a.

Foto: Marechal Aurore 71st Venice Film Festival - She's Funny That Way PhotocallDirector Peter Bogdanovich and actor Owen Wilson attending the She's Funny that Way Photocall during the 71th International Venice Film Festival, on August 29, 2014 in Venice, Italy. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COMMarechal Aurore/PIXSELL

Karijeru je započeo kao filmski kritičar, a bio je strastveni filmofil koji je gledao i po 400 filmova godišnje. 1968. godine preselio je u Los Angeles gdje je upoznao Rogera Cormana koji mu je ponudio posao redatelja, a nezavisnim filmom 'Mete' postao je prvi filmski kritičar koji je postao redatelj.

