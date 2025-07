Preminuo glumac poznat po kultnoj ulozi u 'Ratovima zvijezda', u bolnici se zarazio COVID-om

U 88. godini preminuo je cijenjeni britanski glumac Kenneth Colley, lice koje su generacije fanova zauvijek zapamtile kao admirala Pietta, zapovjednika pod direktnom komandom Dartha Vadera u serijalu "Ratovi zvijezda". Njegov agent Julian Owen potvrdio je tužnu vijest, navodeći da je Colley preminuo u ponedjeljak, 30. lipnja, u svom domu u Kentu. Smrt je uslijedila nakon kratke i nagle bolesti. Colley je primljen u bolnicu zbog ozljede ruke nakon pada, gdje je nažalost zaražen COVID-om, što je brzo preraslo u upalu pluća. Prema riječima agenta, preminuo je mirno, okružen prijateljima. "Ken Colley bio je jedan od naših najboljih karakternih glumaca s karijerom dugom 60 godina", stoji u izjavi kojom se opraštaju od velikana.

Iako je njegova karijera bila iznimno bogata, uloga admirala Firmusa Pietta u filmovima "Carstvo uzvraća udarac" i "Povratak Jedija" donijela mu je svjetsku slavu i kultni status. Colley je imao jedinstvenu čast biti jedini imperijalni časnik koji se pojavio u dva filma originalne trilogije, preživjevši zloglasni bijes Dartha Vadera. U jednoj od najupečatljivijih scena, Vader ga promovira u admirala nakon što uguši njegovog prethodnika putem video poziva, a Colleyjev izraz nelagode i tihog užasa postao je legendaran. Zanimljivo je da Piett uopće nije trebao preživjeti prvi film; glumac je u intervjuima otkrio da ga je sam George Lucas pozvao da se vrati u treći nastavak nakon što je primio brojna pisma obožavatelja koji su se raspitivali o sudbini pragmatičnog časnika. Colley je tu popularnost objasnio jednostavno: "On je samo čovjek koji radi svoj posao, i svi ljudi koji rade svoj posao to razumiju." U šali je dodao: "Netko mi je jednom rekao: 'Kene, kad si bio uplašen pred Vaderom, to je bilo tako dobro.' Odgovorio sam: 'Nisam se bojao Vadera, bojao sam se dijaloga!'"

Ironično, jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila je dijametralno suprotna imperijalnoj uniformi – ona Isusa Krista u satiričnom remek-djelu "Monty Python's Life of Brian" (1979.). Njegova kratka, ali potpuno ozbiljna izvedba Propovijedi na gori usred komedije ostaje jedan od najneobičnijih trenutaka u povijesti filma. Suradnja s ekipom Monty Pythona nije stala na tome; pojavio se i u filmu Terryja Gilliama Jabberwocky te uz Michaela Palina u humorističnoj seriji Ripping Yarns. Upravo je Gilliam otkrio fascinantnu činjenicu da je Colley u privatnom životu mucao, no taj bi problem u potpunosti nestao čim bi stao pred kamere ili na pozornicu. Bio je i stalni član glumačke postave ekscentričnog redatelja Kena Russella, s kojim je snimio čak šest filmova, uključujući The Music Lovers, Lisztomania (gdje je glumio Chopina) i Prisoner of Honor, u kojem je utjelovio Alfreda Dreyfusa.

Rođen u Manchesteru 1937. godine, Colley je svoj glumački zanat ispekao na "teži način", počevši kao pomoćnik u kazalištu. "Moja dramska škola bila je ulica", često je govorio, ističući kako je učio od najvećih, dijeleći scenu s legendama poput Johna Gielguda i Anthonyja Hopkinsa. Njegovi temelji bili su u Shakespeareu, a karijeru je započeo na kazališnim daskama prije nego što je 60-ih godina počeo dobivati manje uloge na televiziji, pojavljujući se u popularnim serijama kao što su The Avengers i Coronation Street. Ta klasična podloga dala mu je gravitaciju i dubinu koju je donosio u svaku ulogu, bilo da se radi o vojniku, negativcu ili povijesnoj ličnosti.

Nakon neočekivane slave u dalekoj, dalekoj galaksiji, Colley nije stao. Njegova filmografija broji više od 150 uloga, a ističe se po portretiranju brojnih povijesnih ličnosti, od admirala Nelsona do Napoleona, pa čak i Adolfa Hitlera te Adolfa Eichmanna, za čiju je izvedbu dobio pohvale kritičara. Glumio je uz Clinta Eastwooda u trileru Firefox, a mlađa publika ga pamti kao šefa mafijaške obitelji Vicentea Changrettu u popularnoj seriji Peaky Blinders. Svoju najdražu ulogu nije zaboravio, pa je tako 2012. ponovno posudio glas admiralu Piettu za animirani specijal Lego Star Wars: The Empire Strikes Out. Poput mnogih glumaca iz serijala, prigrlio je svoj status među fanovima i bio redovit gost na konvencijama diljem svijeta, gdje je ostao jedan od najomiljenijih glumaca iz originalne trilogije.

Izvan svjetala reflektora, Kenneth Colley bio je čovjek s raznolikim strastima; volio je svoj vrt, sakupljao je umjetnine i gajio ljubav prema brzim automobilima. Iako ga svijet pamti kao admirala ili čak Spasitelja, njegov agent otkrio je da mu je najdraža uloga u karijeri bila ona Estragona u predstavi U očekivanju Godota iz 2014. godine. Aktivan gotovo do samog kraja, čak se okušao i kao redatelj horor filma Greetings 2007. godine.