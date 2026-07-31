FOTO Georgina i Ronaldo novim fotografijama potaknuli glasine: Upečatljivo prstenje svima je upalo u oči

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo ponovno su u središtu pozornosti. Nakon što su oboje viđeni s dijamantnim prstenjem, mediji su se raspisali o vjenčanju koje bi se navodno trebalo održati već ovog vikenda.
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo ponovno su u središtu pozornosti. Nakon što su oboje viđeni s dijamantnim prstenjem, mediji su se raspisali o vjenčanju koje bi se navodno trebalo održati već ovog vikenda.
Foto: Instagram
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Georgina je na svom Instagramu objavila i fotografije na kojima ona i slavni nogometaš nose isto dijamantno prstenje dok dok se voze u privatnom zrakoplovu, što je ponovno pokrenulo lavinu nagađanja.
Georgina je na svom Instagramu objavila i fotografije na kojima ona i slavni nogometaš nose isto dijamantno prstenje dok dok se voze u privatnom zrakoplovu, što je ponovno pokrenulo lavinu nagađanja.
Foto: Instagram
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Portugalski mediji pišu kako je ceremonija navodno planirana za subotu na imanju Quinta da Regaleira u Sintri. Ipak, te informacije zasad nisu potvrđene, a mnogi sumnjaju u njihovu vjerodostojnost jer je, prema dostupnim informacijama, lokacija tijekom vikenda otvorena za posjetitelje, što baca sumnju na cijelu priču.
Portugalski mediji pišu kako je ceremonija navodno planirana za subotu na imanju Quinta da Regaleira u Sintri. Ipak, te informacije zasad nisu potvrđene, a mnogi sumnjaju u njihovu vjerodostojnost jer je, prema dostupnim informacijama, lokacija tijekom vikenda otvorena za posjetitelje, što baca sumnju na cijelu priču.
Foto: Instagram
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Nova nagađanja nadovezala su se na Ronaldovu raniju izjavu da se planira oženiti Georginom nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
Nova nagađanja nadovezala su se na Ronaldovu raniju izjavu da se planira oženiti Georginom nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
Foto: Instagram
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U razgovoru s Piersom Morganom nogometaš je potvrdio svoju odluku. "Oženit ću je jer vjerujem da je došao pravi trenutak. Ne samo zato što je majka moje djece nego i zato što je osoba koju najviše volim", izjavio je Ronaldo, dodavši kako je potpuno siguran u taj korak.
U razgovoru s Piersom Morganom nogometaš je potvrdio svoju odluku. "Oženit ću je jer vjerujem da je došao pravi trenutak. Ne samo zato što je majka moje djece nego i zato što je osoba koju najviše volim", izjavio je Ronaldo, dodavši kako je potpuno siguran u taj korak.
Foto: Instagram
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Par se zaručio u kolovozu prošle godine nakon osam godina veze, a Ronaldo je kasnije otkrio da prosidba uopće nije bila planirana. "Bilo je oko jedan ujutro. Baš kad sam joj pružao prsten, ušlo je dvoje moje djece i reklo: 'Tata, dat ćeš mami prsten?' Pomislio sam, ovo je savršen trenutak", ispričao je slavni nogometaš.
Par se zaručio u kolovozu prošle godine nakon osam godina veze, a Ronaldo je kasnije otkrio da prosidba uopće nije bila planirana. "Bilo je oko jedan ujutro. Baš kad sam joj pružao prsten, ušlo je dvoje moje djece i reklo: 'Tata, dat ćeš mami prsten?' Pomislio sam, ovo je savršen trenutak", ispričao je slavni nogometaš.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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