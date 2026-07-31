FOTO Georgina i Ronaldo novim fotografijama potaknuli glasine: Upečatljivo prstenje svima je upalo u oči
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo ponovno su u središtu pozornosti. Nakon što su oboje viđeni s dijamantnim prstenjem, mediji su se raspisali o vjenčanju koje bi se navodno trebalo održati već ovog vikenda.
Portugalski mediji pišu kako je ceremonija navodno planirana za subotu na imanju Quinta da Regaleira u Sintri. Ipak, te informacije zasad nisu potvrđene, a mnogi sumnjaju u njihovu vjerodostojnost jer je, prema dostupnim informacijama, lokacija tijekom vikenda otvorena za posjetitelje, što baca sumnju na cijelu priču.
U razgovoru s Piersom Morganom nogometaš je potvrdio svoju odluku. "Oženit ću je jer vjerujem da je došao pravi trenutak. Ne samo zato što je majka moje djece nego i zato što je osoba koju najviše volim", izjavio je Ronaldo, dodavši kako je potpuno siguran u taj korak.
Par se zaručio u kolovozu prošle godine nakon osam godina veze, a Ronaldo je kasnije otkrio da prosidba uopće nije bila planirana. "Bilo je oko jedan ujutro. Baš kad sam joj pružao prsten, ušlo je dvoje moje djece i reklo: 'Tata, dat ćeš mami prsten?' Pomislio sam, ovo je savršen trenutak", ispričao je slavni nogometaš.