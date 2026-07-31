Marko Tolja ove godine slavi veliki jubilej, najavio 10. Sinatrovo: 'Vjerujem da ćemo ga podići na novu razinu'

Nakon što je prošlogodišnje izdanje zbog velikog interesa publike održano u čak dvije rasprodane večeri, Marko Tolja najavio je novo izdanje omiljenog "Sinatrova", koncerta koji je tijekom proteklog desetljeća postao jedna od najomiljenijih zagrebačkih glazbenih tradicija u blagdansko vrijeme. Ovogodišnje izdanje bit će posebno jer obilježava deset godina projekta koji publiku iz godine u godinu vraća u zlatno doba swinga, elegancije i bezvremenskih klasika Franka Sinatre.

"Sretan sam što TOP RADIO i ja ponovno organiziramo Sinatrovo. Kaže se da se konja koji pobjeđuje ne mijenja pa se ni mi toga držimo. Ove godine obilježavamo i deset godina Sinatrova, što je zaista lijep povod da ga ovako rano najavimo i počnemo odbrojavati do još jednog posebnog izdanja. Pozivam vas da nam se pridružite 11. prosinca. Prošle godine imali smo dvije rasprodane večeri zaredom, a nadam se da ćemo ove godine možda otići i korak dalje", poručio je Tolja putem TOP RADIJA.

Uz svoj prepoznatljivi vokal, karizmu i pratnju fantastičnog Septeta, Tolja će ponovno izvesti neke od najpoznatijih Sinatrinih uspješnica poput "My Way", "Strangers in the Night", "Fly Me to the Moon" i "New York, New York", a publiku očekuju i brojna iznenađenja.

"Možda je čak i prerano za najavu jer do koncerta ima još dosta vremena, ali već sada pripremamo neke novosti. Sinatrin dio repertoara, naravno, ne možemo mijenjati jer upravo su to pjesme koje publika voli i zbog kojih dolazi. No, u onom drugom dijelu programa, kada malo podignemo tempo, mogli bismo pripremiti i neka iznenađenja za publiku. Ponovno ćemo se pobrinuti i za goste koji su svake godine važan dio Sinatrova, a vjerujem da ćemo ove godine cijelu produkciju podići na novu razinu jer publika to uistinu zaslužuje", istaknuo je. Posebno oduševljenje prošle godine izazvao je talijanski glazbeni blok, koji će ove godine dobiti još važniju ulogu.

"Talijanski blok pokazao se kao pun pogodak, ne samo na Sinatrovu nego i kasnije na mojim koncertima. Zato ne samo da ćemo ga zadržati, nego ćemo ga najvjerojatnije i malo proširiti, s obzirom na to koliko ljudi vole talijansku canzonu. To mi je posebno drago jer je talijanska glazba oduvijek bila dio mog odrastanja pa je s velikim guštom izvodim", otkrio je Tolja. Deseto izdanje "Sinatrova by Marko Tolja" 11. prosinca ponovno će publici ponuditi večer vrhunske glazbe, elegancije i bezvremenskih klasika koji već deset godina uspješno spajaju različite generacije. Sudeći prema interesu koji koncert iz godine u godinu izaziva, i ovogodišnje jubilarno izdanje moglo bi vrlo brzo biti rasprodano. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.