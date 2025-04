Preminuo bivši bubnjar slavnog heavy metal benda: 'Bubnjanje koje je pružio bilo je prvorazredno'

Svijet heavy metala tuguje zbog odlaska Jamesa Leslieja Binksa, poznatijeg kao Les Binks, cijenjenog sjevernoirskog bubnjara najpoznatijeg po svom radu s legendarnim bendom Judas Priest. Binks je preminuo 15. ožujka 2025. u 73. godini života, a vijest o njegovoj smrti potvrđena je jučer. Ostavio je neizbrisiv trag na metal sceni svojim jedinstvenim stilom i tehnikom.

Prema osmrtnici, Binks je preminuo "mirno u bolnici u Londonu" 15. ožujka 2025. Uzrok smrti nije objavljen, no obitelj je zamolila za donacije udruzi Chest, Heart & Stroke Association, naglašavajući da će ga se "s ljubavlju sjećati brat, sestre i cijeli obiteljski krug".

Njegov bivši bend, Judas Priest, odao mu je počast putem društvenih mreža: "Duboko smo ožalošćeni zbog Lesovog odlaska i šaljemo ljubav njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima. Bubnjanje koje je pružio bilo je prvorazredno – demonstrirajući njegove jedinstvene tehnike, darovitost, stil i preciznost. Hvala ti, Les; tvoj će ugled živjeti."

Rođen 8. kolovoza 1951. u Sjevernoj Irskoj, Binks je prije dolaska u Judas Priest izgradio respektabilnu karijeru. Surađivao je s Ericom Burdonom iz The Animals i funk bendom War. Bio je bubnjar na albumu basista Deep Purplea, Rogera Glovera, "The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast" (1974.), projektu koji je inicijalno zamišljen kao soundtrack za animirani film. Iako film nikada nije realiziran, album je objavljen kao "Roger Glover and Friends".

Binks je također svirao s pop bendom Fancy, koji je 1974. imao dva hita u SAD-u s obradom pjesme "Wild Thing" Chipa Taylora i pjesmom "Touch Me". Njihova pjesma "Feel Good" s albuma "Wild Thing" semplirana je više od stotinu puta, najpoznatije od strane Beastie Boysa u pjesmi "3-Minute Rule" s albuma "Paul's Boutique" (1989.).

Preko poznanstva s Rogerom Gloverom, koji je upravo producirao album Judas Priesta "Sin After Sin", Binks se pridružio bendu u ožujku 1977., baš za njihovu prvu svjetsku turneju koja je uključivala i američko tlo. Zamijenio je Simona Phillipsa i ostao u bendu dvije i pol godine, do srpnja 1979. Tijekom tog razdoblja, snimio je dva ključna studijska albuma: "Stained Class" (1978.) i "Killing Machine" (1978., u SAD-u objavljen kao "Hell Bent for Leather"), te kultni live album "Unleashed in the East" (1979.). Njegov stil bubnjanja, koji je uključivao brži pristup s duplom bas pedalom karakterističan za speed i thrash metal, značajno je doprinio razvoju i definiranju heavy metal zvuka, nadograđujući temelje koje su postavili bendovi poput Deep Purplea. Njegov doprinos posebno je očit u pjesmama poput "Exciter" i naslovne pjesme "Hell Bent for Leather".

GALERIJA: Ovo su svi dobitnici 31. Večernjakove ruže, pogledajte veličanstvene prizore s pozornice HNK-a

Binks je također koautor jedne od najpoznatijih pjesama Judas Priesta, epske balade "Beyond the Realms of Death" s albuma "Stained Class". Ideju za pjesmu razvio je kod kuće, a zatim je na probi benda odsvirao na gitari. Ostatak benda bio je oduševljen, a pjevač Rob Halford napisao je tekst i dao joj naslov.

Njegovo bubnjanje dominira singlom "Take On the World", objavljenim u siječnju 1979., koji je postao prvi singl Judas Priesta koji je ušao u Top 40 ljestvicu u Velikoj Britaniji, dosegnuvši 14. mjesto. Pjesmu je kasnije obradio i new wave bend The Human League.

Binks je napustio Judas Priest neposredno prije početka sjevernoameričkog dijela turneje za album "Killing Machine". U intervjuu iz 2017. godine izjavio je da je otišao jer se osjećao kao da ga bend tretira kao "unajmljenog session bubnjara" te da nikada nije postao službeni član. Kap koja je prelila čašu bio je prijedlog tadašnjeg menadžera benda, Mikea Dolana, da se "odrekne svoje naknade" za live album "Unleashed in the East", koji je postigao platinastu nakladu.

Nakon odlaska iz Priesta, Binks se 1979. pridružio bendu Axis Point Charlieja Whitneyja te ostao aktivan na britanskoj hard rock/heavy metal underground sceni. Godine 1981. bio je član benda Lionheart, u kojem su svirali i Dennis Stratton (bivši gitarist Iron Maidena) i Jess Cox (bivši pjevač Tygers of Pan Tang), iako je to bio kratkotrajan angažman. Iste godine svirao je na albumu "Finardi" talijanskog rock pjevača Eugenija Finardija. Kasnije je bio na turnejama s bendovima Lionheart (1981.) i Tytan (1982.–1983.).

Tijekom kasnijih godina, Binks je svirao u cover bendu The Shakers u Južnom Londonu, kao i u projektu Metalworks s bivšim gitaristom Iron Maidena Tonyjem Parsonsom, izvodeći obrade pjesama Judas Priesta, Iron Maidena i drugih metal velikana. Bio je član bendova Raw Glory (od 2013.), Broken Bones (2015.) te prog-folk-rock benda Kindred Spirit, s kojima je snimio album "Phoenix Rising". Od 2017. godine nastupao je s vlastitim bendom Les Binks' Priesthood, izvodeći klasike Judas Priesta.

Godine 2022., Les Binks je, zajedno s ostalim članovima Judas Priesta, primljen u Rock and Roll Hall of Fame putem Nagrade za glazbenu izvrsnost (Award for Musical Excellence). Na ceremoniji održanoj 5. studenog 2022., Binks je s bendom odsvirao set od tri pjesme, što je bio njegov prvi nastup s Judas Priestom nakon 43 godine.

Kasnije te godine, u intervjuu za Metal Crypt, otkrio je kako je pomogao u smirivanju tenzija između benda i bivšeg gitarista K.K. Downinga tijekom priprema za nastup u Kući slavnih. "Bilo je dosta napetosti između dviju strana", rekao je Binks. "Razgovarao sam s K.K.-om prije. Letjeli smo zajedno za Los Angeles i natrag. Odlučili smo... 'Budimo profesionalni oko ovoga; zagrizimo jezik i dajmo publici nastup kakav su došli vidjeti.' I to smo i učinili." Dodao je: "Nisam ih vidio tako dugo. Sve sam ih čvrsto zagrlio jer se nikada nisam posvađao ni s kim iz benda. Posvađao sam se s menadžmentom benda, ali ne s njima... Bilo je lijepo ponovno se sresti sa svima i nastupiti zajedno." Taj nastup bio je jedan od njegovih posljednjih javnih nastupa.

VIDEO: Ovo je bio najdirljiviji trenutak večeri: Zbog priče Ivane Mišerić ljudi u publici su jedva zaustavili suze