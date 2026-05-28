FOTO Nakon presude oglasila se Severina! 'Borba nije gotova, ni moja, ali ni mnogih majki'

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića. Prema toj odluci, njihov sin Aleksandar ubuduće će živjeti s majkom. Nakon presude oglasila se i Severina, kratkom objavom naslovljenom "Hvala, ali nije gotovo". Uz fotografije sa sinom zahvalila je svima koji joj posljednjih dana pružaju podršku. "Neizmjerno hvala svima koji me ovih dana obasipate podrškom... Zapravo, moj sin je već neko vrijeme kod kuće, a sada je to i formalno potvrđeno ovom sudskom odlukom”, napisala je. Ipak, poručila je kako borba time nije završena. "S druge strane, borba nije gotova... Ni moja, ali ni mnogih majki. Primjerice, postoje dvije djevojčice koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb, a njihova majka ostaje bez sredstava za borbu protiv surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji. Nisam i neću o tome nikada prestati govoriti i boriti se za slabije”, dodala je Severina.

Na kraju je zahvalila svima koji su uz nju bili tijekom proteklih 12 godina, posebno svojim odvjetnicima i odvjetnici Jasminki Biloš. Severina i Milan Popović već 12 godina vode sudske postupke povezane sa skrbništvom i roditeljskom skrbi nad sinom. Riječ je o jednom od najeksponiranijih obiteljskih sporova u regiji, koji je tijekom godina prošao kroz više sudskih odluka i preokreta. Podsjetimo, spor između Severine Vučković i Milana Popovića traje od 2013. godine, nakon njihova prekida. Prva sudska odluka donesena je 2014., kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja. Do velikog preokreta došlo je 2019. godine, kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, a Severini odredio proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

Novi obrat uslijedio je početkom 2024. godine, kada je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je tada zaključio da tijekom postupka sudski vještaci nisu bili pravilno saslušani, što je ocijenjeno bitnom povredom postupka. Slučaj je tijekom godina izazvao veliku pozornost javnosti, ali i brojne rasprave o radu hrvatskog pravosuđa u obiteljskim sporovima, osobito kada je riječ o dugotrajnim postupcima i zaštiti privatnosti maloljetnika. Obje su strane više puta javno iznosile optužbe na račun druge strane, ali i institucija uključenih u postupak.