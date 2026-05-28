Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODIŽE GLAS!

FOTO Nakon presude oglasila se Severina! 'Borba nije gotova, ni moja, ali ni mnogih majki'

Foto: Matea Smolčić Senčar
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 14:55

Nakon presude oglasila se i Severina, kratkom objavom naslovljenom "Hvala, ali nije gotovo".

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića. Prema toj odluci, njihov sin Aleksandar ubuduće će živjeti s majkom. Nakon presude oglasila se i Severina, kratkom objavom naslovljenom "Hvala, ali nije gotovo". Uz fotografije sa sinom zahvalila je svima koji joj posljednjih dana pružaju podršku. "Neizmjerno hvala svima koji me ovih dana obasipate podrškom... Zapravo, moj sin je već neko vrijeme kod kuće, a sada je to i formalno potvrđeno ovom sudskom odlukom”, napisala je. Ipak, poručila je kako borba time nije završena. "S druge strane, borba nije gotova... Ni moja, ali ni mnogih majki. Primjerice, postoje dvije djevojčice koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb, a njihova majka ostaje bez sredstava za borbu protiv surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji. Nisam i neću o tome nikada prestati govoriti i boriti se za slabije”, dodala je Severina.

Foto: Facebook

Na kraju je zahvalila svima koji su uz nju bili tijekom proteklih 12 godina, posebno svojim odvjetnicima i odvjetnici Jasminki Biloš. Severina i Milan Popović već 12 godina vode sudske postupke povezane sa skrbništvom i roditeljskom skrbi nad sinom. Riječ je o jednom od najeksponiranijih obiteljskih sporova u regiji, koji je tijekom godina prošao kroz više sudskih odluka i preokreta. Podsjetimo, spor između Severine Vučković i Milana Popovića traje od 2013. godine, nakon njihova prekida. Prva sudska odluka donesena je 2014., kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja. Do velikog preokreta došlo je 2019. godine, kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, a Severini odredio proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju
1/25

Novi obrat uslijedio je početkom 2024. godine, kada je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je tada zaključio da tijekom postupka sudski vještaci nisu bili pravilno saslušani, što je ocijenjeno bitnom povredom postupka. Slučaj je tijekom godina izazvao veliku pozornost javnosti, ali i brojne rasprave o radu hrvatskog pravosuđa u obiteljskim sporovima, osobito kada je riječ o dugotrajnim postupcima i zaštiti privatnosti maloljetnika. Obje su strane više puta javno iznosile optužbe na račun druge strane, ali i institucija uključenih u postupak.

Ključne riječi
majka sin skrbništvo Aleksandar Popović Milan Popović Severina Vučković Severina showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
15:10 28.05.2026.

A sada joj preostaje borba za uzdržavanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
BIO JE POPULARAN

Sjećate li se Igora iz 'Zabranjene ljubavi'? Glumi u spotu naše klape, evo kako sada izgleda

"Za potrebnu emociju morao sam se osloniti na nekoga tko će mi znati dati taj pogled. Dejan Marcikić, javnosti poznatiji kao Igor iz Zabranjene ljubavi, sada frontmen grupe 'EPILOG, gitarist i vokal Zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'Instant classic' benda Grungelina, za koji će se tek itekako čuti, i moj stari prijatelj s kojim sam proša sito i rešeto", poručio je redatelj spota

Davor Janjić
Video sadržaj
3
SJEĆATE LI GA SE?

Bio je jedna od najvećih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, ali njegov život obilježila je tragedija

"Kada sam dobio ulogu u 'Životu sa stricem', nisam ni bio svjestan koliko će mi to promijeniti život. Bio sam još dijete, ali sam znao da je to nešto veliko," izjavio je Janjić u jednom od svojih posljednjih intervjua za Oslobođenje. "Ta uloga me naučila da gluma nije samo talent, već i velika odgovornost prema publici i umjetnosti," dodao je kasnije u razgovoru za Večernji list

Boris Mišević
Video sadržaj
3
USKORO KREĆE

Poznati RTL-ov novinar najavio novi projekt: 'Takav format kod nas još nije viđen'

Snagom svoje brojnosti i čistom podrškom Borisu, utjecali ste na mnoge stvari u Hrvatskoj a da toga možda niste ni svjesni.  Ili jeste svjesni, što je naravno još bolje. Boris Mišević je čisti internetski projekt i format kakav kod nas još ne postoji. Biti će opušteno, duhovito, brutalno dobro snimljeno, kreativno, životno i izrazito subjektivno u pristupu svakoj temi. Emisija je zapravo čisto slavljenje života uz realan pristup i jake teme, najavio je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!