Aleksandra Prijović snimljena u izlasku prvi put nakon vijesti da čeka drugo dijete! Trbuščić je sakrila na ovaj način

Regionalna senzacija Aleksandra Prijović (29) nakon turneje "Od istoka do zapada" povukla se te otkrila da očekuje drugo dijete. Pjevačica je odlučila ovaj period odmoriti te se posvetiti sebi, a nakon vijesti o trudnoći nije viđena u javnosti. Do sada. Naime, Aleksandra je sinoć došla na proslavu jednog rođendana u Beogradu te je to bio njezin prvi izlazak u javnost nakon vijesti da je trudna. Nasmijana Aleksandra pozirala je fotografima na ulazu u hotel, a trudnički trbuščić uspjela je sakriti crnim kaputom. Osmijeh s lica nije skidala, a očito je da je vrlo sretna jer čeka svoje drugo dijete. "Točno je. Hvala na čestitkama", kratko je poručila nedavno Aleksandra.

Podsjetimo, Pjevačica je od 2018. godine u braku s posinkom Lepe Brene i te godine par je u crkvi Svetog Vasilja Ostroškog razmijenio bračne zavjete, a kumovi su im bili košarkaš Miloš Teodosić i Aco Pejović. Vjenčanje sina Bobe Živojinovića svadba je godine u Beogradu, a mnogi su rekli kako je ovo vjenčanje nadmašilo i spektakularno vjenčanje Bobe i Lepe Brene. Nakon izlaska iz crkve Lepa Brena je tada na pitanje novinara hoće li zapjevati svom posinku i njegovoj supruzi odgovorila:

- Pjevala sam na mnogim svadbama, zapjevat ću i na ovoj. Mladoženjin otac pak nije mogao sakriti suze dok su mladenci izmjenjivali bračne zavjete. - Jako sam veseo i najponosniji sam tata. Sve je pod kontrolom - izjavio je tada Boba novinarima ispred svoje kuće prije nego se uputio prema crkvi. Na svadbi je bilo 900 uzvanika, a posao cijele organizacije ne sebe je preuzeo mladoženjin tata.

Kako su 2018. godine pisali mediji u Srbiji samo je dekoracija sale u kojoj se održalo svadbeno slavlje, koštalo 70 tisuća eura. Mladenci su u luksuznom hotelu u Beogradu rezervirali 120 soba za svoje goste, a njih i goste tijekom cijele svadbe čuvalo je 60 tjelohranitelja, a 160 konobara posluživalo je uzvanike. Iako Aleksandra i Filip u javnosti, rijetko govori o svom privatnom životu, poznato je da su nakon vjenčanja kupili kuću na Bežanijskoj kosi, a kako su prenijeli domaći mediji, ovu luksuznu nekretninu platili su 500.000 eura. Godinu dana nakon vjenčanja dobili su sina kojem su dali ime Aleksandar.

