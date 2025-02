Biste li je prepoznali? Slavnu glumicu rijetko viđamo u javnosti, a proslavila se ulogom u filmu 'Obitelj Addams'

Glumica Anjelica Huston, najpoznatija po kultnoj ulozi Morticije Addams u filmu "Obitelj Addams" iz 1991. godine, rijetko se pojavljuje u javnosti. Međutim, paparazzi su je nedavno uspjeli fotografirati tijekom opuštene šetnje. Anjelica, koja danas ima 73 godine, viđena je u ležernom izdanju. Nosila je bijelu trenirku koju je kombinirala sa sivim tenisicama, a sunčanim naočalama pokušala je izbjeći znatiželjne poglede prolaznika. Iako se mnogi obožavatelji slažu da ju je danas teže prepoznati, glumica je zadržala svoj prepoznatljivi izgled - dugu kosu, koja je sada smeđe boje.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Anjelica Huston kći je legendarnog redatelja Johna Hustona, koji je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Osim u "Obitelji Addams", Anjelica se proslavila i ulogama u filmovima "Iskonski strah" i "Čast Prizzijevih", a mlađa publika pamti je i iz filma "John Wick 3", u kojem je glumila uz Keanua Reevesa.

Inače, Anjelica je u svojim memoarima koje je objavila prije više od 10 godina progovorila o dugogodišnjoj turbulentnoj vezi s jednim od najvećih hollywoodskih zavodnika. Reputacija ženskaroša koja je pratila Jacka Nicholson teško da je bila tajna, no za Anjelicu Huston ljubav je bila slijepa. – U početku nisam prepoznala da je Jack Nicholson bio ženskar prve klase. S obzirom na brojke o kojima se pričalo, bio je prilično diskretan – otkrila je 63-godišnja glumica u nedavno objavljenim memoarima "Watch Me", drugom dijelu autobiografije "A Story Lately Told".

Par je u turbulentnoj vezi bio od 1973. do 1989. godine, a Nicholson je ranije otkrio kako mu je Anjelica slomila srce kada ga je ostavila. Oskarovka Huston kaže kako je bila veoma zaljubljena u slavnog glumca te da je bio vrlo kompleksan čovjek. – Jack je emotivan. Život ga takne i duboko pokrene. On je duboka i veoma ozbiljna osoba – piše Anjelica. Kada je shvatila da je nevjeran, kaže da nije znala što napraviti te je jednostavno ostala. – S vremenom ta ideja kako je on loš dečko vam se uvuče pod kožu. Nije se moglo napraviti mnogo – piše. Njihova veza završila je dramatičnim prekidom nakon što joj je Nicholson rekao kako očekuje dijete s drugom.– Riječi su izrečene vrlo nježno i oprezno: "Netko će imati dijete" – opisuje Anjelica, koja je tada odlučila da u njegovu životu sada ima mjesta tek za jednu ženu te se odlučila povući. Nekoliko dana poslije, Anjelica je stigla u Nicholsonovu kuću gdje ga je istukla.

Nakon incidenta, Jack joj se telefonski požalio kako je pun modrica. – Nema na čemu, Jack. Zaslužio si – odgovorila mu je, a onda su oboje nasmijali. – Bilo je to doista tragično – zaključila je. Tog Božića, Nicholson joj je poslao dar – bisernu narukvicu s dijamantima koju je Frank Sinatra bio poklonio Avi Gardner. – Ovo su biseri od tvoje svinje. Najsretnije želje za praznike. Uživaj. Tvoj Jack – stajalo u potpisu. Anjelica Huston 1992. godine udala se za kipara Roberta Grahama, s kojim je u braku ostala do njegove smrti 2008. godine.