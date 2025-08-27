Premijerno predstavio novu pjesmu i videospot „Il mio giorno prefertito (Mi día preferido)“

Pjesma je objavljena na svim digitalnim platformama te u radijskom eteru diljem Italije i svijeta u izdanju Sony Music Italy pod licencom Eventim Live International. Ovaj emotivni i suvremeni pop singl, dostupan u talijanskoj i španjolskoj verziji, potvrđuje Ramazzottijevu iznimnu sposobnost stalne umjetničke obnove, dok istovremeno ostaje vjeran svom prepoznatljivom glazbenom identitetu. Singl je objavljen uoči Ramazzottijevog velikog koncerta u Areni Zagreb gdje će 28. travnja 2026. predstaviti bezvremenski katalog hitova, ali i svoje glazbene novitete. Pjesma je dostupna na svim digitalnim platformama, a ulaznice za koncert u Hrvatskoj u prodaji su u sustavu Eventim.

Foto: promo

Autorstvo singla potpisuju Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA i Antonio Cirigliano, dok je za produkciju bila zadužena CanovA. Snimljena u dvjema verzijama, talijanskoj i španjolskoj, Il mio giorno preferito donosi suvremeni pop zvuk i potvrđuje Erosovu nenadmašnu sposobnost da iznova pronalazi nove glazbene puteve, a da pritom ostaje vjeran sebi. U njezinoj srži isprepliću se samoća i želja za bijegom koji pretvaraju pjesmu u emotivno ponovno rođenje koje svakodnevicu uzdiže u nešto posebno, dirljivo i univerzalno. Priču dodatno naglašava videospot u režiji Giacoma Triglie, a prikazuje mozaik lica, gesta i pogleda koji otkrivaju kako Erosova glazba dotiče svakoga na drugačiji način. Kroz emocije koje izviru dok glazba traži svoj put do ljudskog srca, svatko ulazi u vlastitu tišinu i osobnu priču, a ipak ostaje dio istog daha, iste melodije i zajedničkog osjećaja pripadnosti.

Reakcija publike na novi sinlg još jednom je pokazala razmjere njegove popularnosti. S više od 80 milijuna prodanih albuma i preko 5 milijardi globalnih streamova, Eros Ramazzotti i nakon više od četiri desetljeća na sceni nastavlja oduševljavati snagom i energijom ostajući jedan od najprepoznatljivijih glasova međunarodne pop glazbe.

Njegovo novo glazbeno putovanje UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR započinje u veljači 2026, a ulaznice za nastup u zagrebačkoj Areni 28. travnja 2025. mogu se nabaviti u u sustavu Eventima. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici pjevača www.ramazzotti.com kao i na stranici www.friendsandpartners.it.