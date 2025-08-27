Naši Portali
EROS RAMAZZOTTI

EROS RAMAZZOTTI

Premijerno predstavio novu pjesmu i videospot „Il mio giorno prefertito (Mi día preferido)"

27.08.2025.
u 09:26

Tri godine nakon njegovog posljednjeg studijskog izdanja te samo nekoliko mjeseci nakon što je najavio spektakularnu glazbenu priču UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, Eros Ramazzotti predstavio je novi singl Il mio giorno preferito (Mi día preferido).

Pjesma je objavljena na svim digitalnim platformama te u radijskom eteru diljem Italije i svijeta u izdanju Sony Music Italy pod licencom Eventim Live International. Ovaj emotivni i suvremeni pop singl, dostupan u talijanskoj i španjolskoj verziji, potvrđuje Ramazzottijevu iznimnu sposobnost stalne umjetničke obnove, dok istovremeno ostaje vjeran svom prepoznatljivom glazbenom identitetu. Singl je objavljen uoči Ramazzottijevog velikog koncerta u Areni Zagreb gdje će 28. travnja 2026. predstaviti bezvremenski katalog hitova, ali i svoje glazbene novitete. Pjesma je dostupna na svim digitalnim platformama, a ulaznice za koncert u Hrvatskoj u prodaji su u sustavu Eventim.

Foto: promo

Autorstvo singla potpisuju Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA i Antonio Cirigliano, dok je za produkciju bila zadužena CanovA. Snimljena u dvjema verzijama, talijanskoj i španjolskoj, Il mio giorno preferito donosi suvremeni pop zvuk i potvrđuje Erosovu nenadmašnu sposobnost da iznova pronalazi nove glazbene puteve, a da pritom ostaje vjeran sebi. U njezinoj srži isprepliću se samoća i želja za bijegom koji pretvaraju pjesmu u emotivno ponovno rođenje koje svakodnevicu uzdiže u nešto posebno, dirljivo i univerzalno. Priču dodatno naglašava videospot u režiji Giacoma Triglie, a prikazuje mozaik lica, gesta i pogleda koji otkrivaju kako Erosova glazba dotiče svakoga na drugačiji način. Kroz emocije koje izviru dok glazba traži svoj put do ljudskog srca, svatko ulazi u vlastitu tišinu i osobnu priču, a ipak ostaje dio istog daha, iste melodije i zajedničkog osjećaja pripadnosti.

Reakcija publike na novi sinlg još jednom je pokazala razmjere njegove popularnosti. S više od 80 milijuna prodanih albuma i preko 5 milijardi globalnih streamova, Eros Ramazzotti i nakon više od četiri desetljeća na sceni nastavlja oduševljavati snagom i energijom ostajući jedan od najprepoznatljivijih glasova međunarodne pop glazbe.

Njegovo novo glazbeno putovanje UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR započinje u veljači 2026, a ulaznice za nastup u zagrebačkoj Areni 28. travnja 2025. mogu se nabaviti u u sustavu Eventima. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici pjevača www.ramazzotti.com kao i na stranici www.friendsandpartners.it.

Još iz kategorije

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
ide na novu turneju

Tony Cetinski okušao se u glumi: 'Bilo je izazovno uhvatiti autentičnost tog vremena, emocije i energiju'

Tony 30. kolovoza započinje svoju turneju, i to koncertom u Puli, a nakon toga nastupit će diljem regije. Osim toga, tu je i nova pjesma "Ti si ta" koja je svoje mjesto našla i u filmu "Taxi ljubav" čija je premijera zakazana za 1. rujna, a u ovom filmu svoju je ulogu našao i Tony. Glazbenik nam je u intervju otkrio što sprema na ovoj turneji, ali i kako mu je bilo na setu.

