Predviđanja Vere Čudine za 2023. godinu: 'Inflacija ide u nebo, mnogi se neće moći snaći'

Preminula je Vera Čudina, vidovnjakinja i autorica knjiga izgubila je borbu s teškom bolesti. Preminula je u 66. godini nakon kratke i teške bolesti, a njezin posljednji ispraćaj bio je u uskom krugu obitelji. Vizionarka Vera Čudina privlačila je pozornost svojim prognozama budućnosti i često je bila angažirana u televizijskim emisijama i showovima kako bi otkrila što nas čeka u budućnosti. Vera je početkom godine u RTL Direktu otkrila svoja predviđanja za 2023. godinu.

– Po pitanju čovjeka, to je godina koja neće lijepo izgledati. Imat ćemo osjećaj da smo u nekakvoj vrsti kome. Ili ćemo ove godine shvatiti tko smo, što, zašto i koja je naša uloga ili ćemo početi doslovno izumirati – rekla je Čudina.

Progovorila je i o inflaciji, za koju je komentirala da ide u nebo te da se mnogi neće moći snaći.

– Inflacija ide u nebo, sigurno nas čeka, mnogi će posjediti od inflacije, neće se moći snaći, jer će biti toliko duboka. Zavaravat ćemo se da nije, ali ništa od toga.

Komentirala je i što će se dogoditi s odnosom predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

– Ta borba je jako svrsishodna, nazvat ću je borbom identiteta – neće se znati tko pije tko plaća, ali tu smirenja nema i nikad ga neće biti.

Naglasila je i da će neki ministri morati otići jer će doći do kolapsa u gospodarstvu.

– Bit će, neki će morati otići, bit će i afera, ali same po sebi ostavke su neizbježne jer će doći do kolapsa u gospodarstvu.

Vera nije predvidjela da će ove godine završiti rat u Ukrajini, a nije predvidjela ni Putinov kraj.

– Neee, neee, ne može taj kraj biti tako lak. Neće biti ničiji kraj, to se nastavlja. To je rat, koji će se malo zahuktati, eskalirati. Međutim, nema tu baš tako lako kraja.

VEZANI ČLANCI:

Inače, svestrana Vera pisala je i knjige te se bavila i slikarstvom, a na Facebook stranici Vere Čudine njoj bliski ljudi napisali su ovu posvetu:

"U spomen na Veru Čudinu

Spustila si vjeđe, kao leptir krila i spokojno nastavila svoj let nekim samo tebi znanim beskrajnim rajskim prostranstvima. Kažu rane zacjeljuju, srce se navikne, dalje se mora … Preduboka bol teče sada našim venama i dugo će vremena proteći dok ne zacijeli sumorni osjećaj samoće i praznine, jer tebe, Vera, više nema. Neprestano naviru sjećanja, a svaki put kada glazba odnekud svira zamišljamo te kao violinu neba koja svakom notom bolne rane i odozgo vida. Do posljednjeg si daha živjela za čovjeka. Žena iz neke druge priče, s vizijom i misijom u službi čovječanstva. Istina i Ti oduvijek ste hodale zajedno, isprepletene, laganim korakom prema vodi bistroj. Poput nježnog povjetarca strpljivo čekale trenutak kada ćete pokucati na čovjekova unutarnja vrata i šapnuti mu sve ono nečujno i nevidljivo (a tako usklađeno) odnosno prevesti mu poruku neba i znanje izvan okvira ljudskog znanja."

– Mnogi su mi rekli da se u meni krije više slikara, što mi je u početku bilo neobično. Ali poslije sam shvatila da je to zapravo istina. Ne znam oponašati slikare, ali, recimo, ako mi na pamet padne Picasso – mogu slikati njegove slike, ali na svoj način. Tehnike nemam. Koristim jedan stari kist, periljke, stare spužve za suđe, koristim svoje ruke, ali ono što najviše koristim jest duhovna inteligencija. O samom slikarstvu ja ne znam ništa. Inspiracija za slikanje mi je jednostavno došla u snu. U snu dobivam i sve poruke. Neke svoje slike poklonila sam određenim ljudima – rekla nam je Vera kada je prije nekoliko godina otvorila svoju izložbu slika "Slike su vrata novog života".

Zbog predviđanja budućnosti mnogi nisu imali često dobro mišljenje o Veri, a najčešće su to bili političari kojima se ne bi svidjela njezina predviđanja pa su tako jednom u Saboru spomenuli kako je opasna.

– Ne zamaram se time zašto me političari vole ili mrze. Svatko tko me mrzi neka se upita zašto. Iako se ne bih u potpunosti s vama složila da sam omražena među političarima jer ja nisam političarka, ali znam da me neki ne simpatiziraju previše. Naravno, kad nešto predvidim i to se dogodi, tada se oni pitaju tko mi je to rekao i odakle ja to znam. Oni ne znaju da mi to nitko od političara ne dojavi, već dobijem poruku s neba. A tko mi šalje poruke s neba... neka oni misle – rekla nam je iskreno Vera prije nekoliko godina u intervjuu.

VIDEO Ella Dvornik potvrdila je glasine o svom braku: Istina je, u procesu smo razvoda