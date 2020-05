Predviđali su joj svijetlu budućnost, no muškarci i bolest uništili su joj karijeru

Prošlo je točno 20 godina otkad je pjevačica Britney Spears zadivila tinejdžere diljem svijeta hitom "Oops...I Did It Again" i postala jedna od najvećih pop-zvijezda svih vremena. Američka pjevačica bila je pravo osvježenje na sceni, ali i veliki adut glazbene industrije koja se krajem stoljeća svim silama željela odmaknuti od grunge-pokreta.

Vrckava, vesela plavuša sa savršenim mjerama mnogim je djevojčicama postala idol. Oponašali su njezine savršeno koreografirane plesne pokrete, modni stil i listali časopise da bi saznali kako se hrani te da da bi tako imale istu figuru. Ipak, dok je s Britney sve izgledalo u redu iz daleka, kad bi joj se kamera malo približila, slika savršenstva brzo se počela raspadati. Naime, godinama je suptilno pokazivala da nešto nije u redu. Slomljeni nokat, čudna odjeća ili ekstenzije koje ispadaju iz obično savršene frizure samo su neki od detalja koje su fanovi počeli primjećivati, a zbog kojih su mediji počeli šuškati da nešto nije u redu. A onda su se pojavili problemi s ponašanjem. Nije htjela biti poznata kao djevojka iz susjedstva, nego kao vamp-žena spremna na sve. Problemi u ponašanju uglavnom se vežu za muške osobe u njezinu životu. Prvi muškarac s kojim je pjevačica primijećena u javnosti bio je poznati pjevač i glumac Justin Timberlake, koji je tada bio član grupe NSYNC i sam tražio svoj put do zvijezda. Par su voljeli svi, a zajedno su se pojavljivali i modno usklađeni.

Od 1998. kada su počeli svoju vezu do 2002. svi su mislili da je ovo idealan hollywoodski par, sve dok se zbog njezina navodnog preljuba nisu razišli. Nakon samo dvije godine, u siječnju 2004., Britney i Jason Allen Alexandar, njezin dugogodišnji prijatelj, odlučili su se vjenčati u Las Vegasu. To je ujedno i najkraći brak poznate pjevačice, koji je završio nakon svega 55 sati bračnog života. Nekoliko mjeseci nakon toga Britney ne miruje i upoznaje svog budućeg supruga, plesača Kevina Federlinea, s kojim danas ima dvoje djece, Seana i Jaydena. Brak koji je počeo u rujnu 2004., samo dva mjeseca nakon objave zaruka, završava ispunjavanjem papira za razvod na inicijativu pjevačice 2006. Nakon što je razvod finaliziran godinu dana kasnije, za Britney počinju prvi ozbiljni problemi kada je doživjela psihički slom i sama obrijala glavu pred objektivima mnogih paparazza. Postoje brojne verzije i nagađanja zašto je tako postupila, neki su tvrdili da je to bilo upravo zbog Kevina, no potpuno drugu priču ispričao je odvjetnik bivšeg menadžera pjevačice Sama Lutfija. Izjavio je da je to učinila kako bi izbjegla testiranje na droge te da je obitelj pokušao upozoriti na njezino stanje, ali i odmaknuti je od očeve pretjerane kontrole. Obitelj je pak za sve probleme krivila upravo Lutfija, koji je u to vrijeme bio njezin menadžer te ga, prema objavama mnogih medija, krive da ju je drogirao i u hrani joj podvaljivao tablete. Njega krive i za napade te prijetnje smrću koje je Spears doživjela.

Sam Lutfi sve to opovrgava i tvrdi da pjevačicom manipuliraju drugi. Pokret #FreeBritney, kojim fanovi upozoravaju javnost da ona još nema kontrolu nad svojim životom, pokazuje da njezin bivši menadžer nije jedini koji tako misli. Sredinom prošle godine društvenim mrežama kružilo je pismo koje je pjevačica navodno napisala u trećem licu. Psihičko stanje slavne pjevačice već je tada ponovno bilo velika tema stranih medija nakon što se sama prijavila u psihijatrijsku bolnicu kada joj je otac, koji se godinama brinuo za nju, završio na hitnoj operaciji. Šuškalo se da pjevačica neće više nastupati, a njezin menadžer Larry Rudolph rekao je kako on ne želi da Britney nastupa dok nije psihički i fizički spremna za to. Pismo koje je navodno napisala je iz 2009. ili 2010., a u njemu tvrdi da joj svi pokušavaju smjestiti i držati je pod kontrolom prijetnjama da će joj oduzeti djecu. Isto tako piše da su je na razvod od plesača Kevina Federlinea prisilili odvjetnici. Spominje i situaciju kada su joj oduzeli djecu zbog koje je imala svoj najgori javni ispad kada je obrijala glavu i tukla auto kišobranom.

Kaže da su ljudi koji su bili odgovorni za to na njezinoj patnji te godine zaradili tri milijuna dolara. Spears se nakon posljednje epizode udružila s majkom Lynne kako bi napokon dobila kontrolu nad svojim financijama i životom, za što je donedavno bio zadužen njezin otac. Trenutačno je u vezi s 26-godišnjim osobnim trenerom i modelom Samom Asgharijem. Vezu su počeli 2016., a trenutačno su sretni zajedno. On je podržava u svemu i pruža joj rame za plakanje kada joj je ono potrebno Britney se sve manje bavi glazbom, pogotovo nakon što je završena njezina rezidencija u Las Vegasu, no čini se da ne pati za starim životom. Iako zbog svega što se dogodilo s ocem Jamiejem Spearsom, koji je prije nego što se razbolio bio njezin skrbnik, nije u dobrim odnosima i stalno su na sudu, odlično se slaže s majkom i sestrom te je neko vrijeme karantene provodila s njima u Louisiani.