Ne želi ponoviti grešku! Pravni tim Jeffa Bezosa inzistira na predbračnom ugovoru, a od iznosa bi vam se moglo zavrtjeti u glavi

Vjenčanje 2025. godine bit će ono osnivača Amazona Jeffa Bezosa i njegove zaručnice Lauren Sánchez, a ono je planirano idućeg mjeseca u Veneciji. Glamur koji očekuje više od 200 poznatih uzvanika uključuje trodnevno slavlje, a dio će se odvijati i na njihovoj superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara. Navodno su zaručnici zamolili goste da umjesto poklona uplate donacije u humanitarne svrhe. Glavna ceremonija održat će se na privatnom otoku San Giorgio Maggiore, a ceremoniji su prethodile momačka i djevojačka zabava. No, i predbračni ugovor, a sada su izašli detalji. Naime, Bezos želi izbjeći pogrešku koju je napravio u braku s MacKenzie Scott koju je nakon razvoda morao isplatiti čak 38,3 milijarde dolara, budući da prije sklapanja braka nisu imali predbračni ugovor.

Bezosovo bogatstvo dotad je postalo toliko veliko da ga ta velika svota nije oštetila, no svoje bogatstvo Bezos će ovog puta promišljenije zaštititi.

Uz pomoć svog pravnog tima, osnivač Amazona je uključen u pisanje predbračnog ugovora koji bi trebao zaštititi njegovo bogatstvo od 220 milijardi dolara. S obzirom na golemu svotu novca koja ga čini trećim najbogatijim čovjekom svijeta, sređivanje tog ugovora baš i nije najjednostavniji zadatak.

- Njihov predbračni ugovor prvenstveno bi se usredotočio na zaštitu Bezosove ogromne imovine stečene prije braka i izolaciju iste od bilo kakvog vlasništva gospođe Sanchez tijekom njihovog braka. To bi izgledalo kao jasan popis sve poslovne imovine i vlasničkih udjela, uz navođenje da će se oni smatrati zasebnom imovinom Jeffa Bezosa - objasnio je za Hello! Alphonse Provinziano, ovlašteni stručnjak za obiteljsko pravo i odvjetnikom za obiteljsko pravo u tvrtki Provinziano & Associates.

Bezosovi odvjetnici odlučni su u odluci da mu sklapanje braka ne dopuste sve dok se ne uspostave zakonske odredbe jer ne žele da se ponovi situacija u koju se doveo tijekom prvog braka s MacKenzie Scott. Jeff i njegova bivša supruga, koji imaju četvero djece, vjenčali su se prije nego što su stvorili svoje carstvo vrijedno milijardu dolara, kada je Amazon, kao online prodavač knjiga, bio u povojima.

Podsjetimo, njihova proslava spremna je postaviti novi standard za ultra-luksuzna vjenčanja. Od trenutka kada je osnivač Amazona zaprosio novinarku nagrađenu Emmyjem zapanjujućim zaručničkim prstenom vrijednim oko 2,3 milijuna eura 2023. godine, jasno je da će ovo biti događaj o kojem će se dugo pričati. Kako se datum približava, cure detalji o onome što svijet može očekivati.

Iako se dugo nagađalo o lokaciji, Venecija se iskristalizirala kao najizglednije mjesto za ovu "vrlo ekskluzivnu" i "strogo koordiniranu proslavu". Točan prostor unutar povijesnog grada i dalje je strogo čuvana tajna, no izbor Venecije nije iznenađenje s obzirom na "zajedničku povijest para s gradom", koji su često posjećivali tijekom svoje veze. "Odabir Venecije više je od romantične geste – to je priznanje zajedničkoj povijesti para s gradom... vjenčanje je spremno postati definirajući društveni događaj 2025. godine, ne samo za par, već i za samu Veneciju", kazao je izvor čije riječi prenosi Daily Mail. Dodatnu potvrdu da je Venecija odabrana lokacija daju informacije da su dva najekskluzivnija hotela u gradu, legendarni Gritti Palace i Aman Venice sa sedam zvjezdica, potpuno rezervirana od 26. do 29. lipnja. Vjeruje se da ti datumi označavaju dane vjenčanih svečanosti. Izvještaji također tvrde da će "cjelokupna flota vodenih taksija biti na raspolaganju za prijevoz gostiju kanalima".

Kako se datum vjenčanja približava, izvješća sugeriraju pravu pomamu među A-listom zvijezda koje žele osigurati pozivnicu za ovaj visokoprofilni događaj. Za sada se vjeruje da su modna dizajnerica Diane von Furstenberg i njezin suprug, medijski mogul Barry Diller, među rijetkima koji su osigurali pozivnicu. Također se šuška da su na popisu gostiju i istaknute osobe poput trenutačnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, Leonarda DiCaprija, Billa Gatesa i Oprah Winfrey zbog bliskih veza s mladoženjom. Prema TMZ-u, popis gostiju uključuje i zvijezde poput Eve Longorije, Gayle King, Katy Perry i Orlanda Blooma, Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanke Trump i Jareda Kushnera te manekenke Karlie Kloss i njezinog supruga Joshue Kushnera. Očekuje se da će slavlje nadmašiti čak i raskošno vjenčanje Georgea Clooneyja u istom gradu 2014. godine.

Mjesecima su kružile glasine da bi Bezosova jahta Koru, vrijedna oko 460 milijuna eura, mogla biti mjesto održavanja vjenčanja. Na njoj je Bezos zaprosio Sánchez, a mnogi su smatrali da bi to bilo prikladno mjesto s obzirom na to da je riječ o najvećoj jedrilici s jarbolima ikad izgrađenoj, dugačkoj 127 metara. Međutim, čini se da su te spekulacije opovrgnute. Izvori bliski paru tvrde da jahta samo "sudjeluje" u proslavama. "Obećavam vam da vjenčanje nije na brodu", rekao je upućeni izvor. Vjerojatno će se jahta koristiti za izlete gostiju tijekom svečanosti ili kao polazišna točka za medeni mjesec para.