Prati ga više od pola milijuna ljudi: 'Upisao sam strojarstvo, ali o tom poslu ne razmišljam. TikTok je moj život'

Ono što je prije 16 godina bio Facebook, a prije 9 Instagram, danas je mladima TikTok. Brzorastuća platforma koja se temelji na kratkim videoklipovima zaludila je mlađe generacije diljem svijeta pa tako danas broji više od 800 milijuna aktivnih korisnika. Mnogi su uzlet te platforme odlično iskoristili kao priliku za dobru zaradu, a među njima su se istaknuli i neki Hrvati. Jedan do njih je i 25-godišnji Karlovčanin Dario Marčac kojeg na TikToku prati više od pola milijuna ljudi.

Predvidio uspjeh

- Čim sam ga instalirao i shvatio koliko dugo zadržava pažnju gledatelja bilo mi je jasno da takva inovacija mora zaživjeti - govori nam Dario koji je danas među 10 najpraćenijih tiktokera u Hrvatskoj i regiji. No, put do uspjeha u virtualnom svijetu, kaže nam, nije jednostavan i lak kao što se mnogima čini.

- Ništa ne pada s neba, rad i disciplina doveli su me do vrha, ali to ništa ne znači jer ako ne radite konstantno na sadržaju i ne zadržavate pažnju pratitelja, sve pada u vodu. Zato je ovo posao 24/7 za sve koji žele da osim zabave TikTok bude i nešto više - ističe Marčac. Svima onima koji žele uspjeti na TikToku otkrio je i pet zlatnih pravila. Prvo je kontinuirano snimanje. - Snimajte sadržaj svaki dan jer time stječete iskustvo - naglašava Dario. Kao drugo pravilo ističe kontinuirano praćenje drugih korisnika i analizu njihova sadržaja, treće je komunikacija s publikom, a posebno važno je i četvrto pravilo. - Nikada ne brišite videa jer TikTok često povuče u trend videa koja su objavljena prije mjesec dana - napominje Marčac. Kao posljednje, ali nipošto najmanje bitno ističe suradnju s drugim tiktokerima. - Samo zajedno možemo napraviti čuda - smatra Marčac.

Iako je upisao strojarstvo, nakon iskustva s društvenim mrežama o poslu u struci više ne razmišlja. - Volim imati slobodu i raditi ovakvu vrstu posla, kreativnu koju trenutačno radim. Ne mislim zauvijek biti tiktoker jer svijet društvenih mreža se također mijenja i razvija. Drago mi je da mnogi marketinški stručnjaci to razumiju i interesiraju se za nove platforme. Održao sam i predavanje o TikToku i kreiranju sadržaja za brendove što uspješno radim i vodim kanale klijentima, tako da ima više smjerova u kojima se želim razvijati - kaže Dario.

Njegov najgledaniji video prikupio je dosad dva milijuna pregleda, a riječ je o videu koji prikazuje kako skače iz aviona. To mu je, kaže, bilo savršeno iskustvo i ispunjenje dugogodišnje želje, no priznaje da osmisliti kreativan i zanimljiv sadržaj nije lako.

Samo iskrenost

- Inspiraciju pronalazim u svakodnevnom životu i bitno je da je u skladu s mojim životom, nema muljanja, uljepšavanja i predstavljanja nečega što nema veze s realnošću. Stvari koje nam se događaju, koje su neugodne, zabavne, poučne, sve to prilagodim platformi i pretočim u video - kaže. Iako danas živi od sadržaja koji kreira za društvene mreže, priznaje da njegova odluka da se počne time baviti time u početku njegovim roditeljima nije bila jasna.

- Nisu me pokušavali odgovoriti od toga, ali nisu ni razumjeli da se može živjeti od platforme poput TikToka. Danas su sretni što radim ono što volim i što od toga mogu živjeti - govori Dario koji je već sad siguran u kojem će smjeru ići njegova profesionalna budućnost. - Moji su planovi nastaviti dalje pod režimom kao dosad i pratiti trendove. Pojavi li se nešto novo, tamo ću biti i ja - zaključuje tiktoker Marčac.

