Poznatom voditelju i komičaru zbog rijetkog genetskog poremećaja ostalo je manje od 20 posto vida

U novoj jesenskoj shemi na HRT-u starta pregršt novih emisija među kojima je i emisija "Godina za pamćenje" u kojoj ćemo gledati poznata voditeljska lica Danielu Trbović, Roberta Ferlina i Maria Lipovšeka Battifiacu.

- Imam još neke projekte na HTV-u, predstavu 'Casabianca' s kojom ubijamo već dulje vremena i tako. Mogu reći da na poslovnom planu stvarno svašta - rekao je u razgovoru ta Stroy riječki voditelj i komičar. Ovom prilikom pričao je i o svom zdravlju te albinizmu - rijetkom genetskom poremećaju zbog kojeg mu je ostalo manje od 20 posto vida.

- Naučiš živjeti s time, ali ono što me najviše muči je to što uz albinizam ide i slabovidnost. Ja u svom poslu moram puno više toga naučiti napamet za razliku od svojih kolega jer si ne mogu pomoći šalabahterom. Meni je još ostalo manje od 20% vida, a albinizam često sa sobom vuče i sljepoću, tako da još je ovo i ok. Na daleko vidim relativno dobro, ali ove sitne stvari čitanje i tako dalje, e tu mi trebaju povećala. Snalazim se. Zato čujem predobro i pamtim glasove, jednom kad čujem osobu, odmah je zapamtim. Druga stvar je to što ne mogu na sunce, tako da ima to svojih minusa. To stanje sa sobom nosi i neke psihološke momente u djetinjstvu jer djeca znaju biti vrlo okrutna, no pozitivna strana je što te nauči kako reagirati na neke prozivke, ismijavanja, a i ranije očvrsneš nego ostali - rekao je Battifiaca za Story.

Komičar, voditelj, član žirija showa 'Zvijezde pjevaju' i dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu 2022. godine nedavno je ispričao i zanimljivu priču o tome kako je uspio prestati pušiti cigarete. Naime, Mario je otišao na hipnozu koja na njega nije djelovala, ali čovjeku koji ga je hipnotizirao je svejedno morao platiti za seansu, pa je iz inata odlučio da neće pušiti sedam dana i nakon što je to upio odlučio je potpuno odbaciti tu lošu naviku.

- Ja sam na to naravno umro od smijeha, to je sve samo ne znanstveno. Nisu me hipnotizirali, ja sam se smijao. I kaže meni taj gospodin: 'Nema veze, mali mozak je primio informaciju dajte vi taj novac'. Ja dam taj novac i osjećam kako mi rastu magareće uši i da sam pokraden - ispričao je nedavno za HRT.

