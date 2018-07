Poznati tattoo majstori naših reprezentativaca otkrivaju sve o 'vatrenim' tetovažama

Dejan Lovren već se godinama prepušta sigurnim rukama tattoo majstora Marka Višnića.

– Tetovirao sam ga više puta. Ja sam dosta bukiran, a on zbog svakodnevnih obveza prema klubu, treninga i utakmica ima jako malo slobodnog vremena, pa nam je bilo teže planirati termine, ali uspjeli smo se do sada nekako organizirati. Super mi je surađivati s njim, jednostavan je i kao klijent nema neke posebne zahtjeve, isto kao i Marcelo Brozović i Tin Jedvaj. Sve tetovaže jednako su mi drage i najvažnije mi je da je on zadovoljan sa svima – govori Marko koji i otkriva kako je došlo do suradnje.

– Tetovirao sam više puta Lovrenova prijatelja Matiju Mišića. Na Matijinu preporuku Dejan se naručio za prvi termin. Bio je zadovoljan tetovažom i od tada traje naša suradnja. Dejan me preporučio prijateljima i poznanicima iz svijeta nogometa, pa tako i Marcelu i Tinu – govori vlasnik karlovačkog Megrim Tattoo studija, koji uvijek rado surađuje s vatrenima tijekom osmišljavanja samih tetovaža.

– Oni su imali ideje koje motive žele, a meni su prepustili dio oko dizajna i veličine kako bi tetovaža na kraju dobro izgledala. Mislim da smo pronašli zajednički jezik, te da smo svi zadovoljni konačnim rezultatima – kaže.

Neke od tetovaža Šime Vrsaljka potpisuje Damir Stančić, koji je za Diva.hr otkrio da je prvo tetovirao Ivana Rakitića, Roberta Prosinečkog, Darija Srnu, a zatim je došao red došao i Šime kojeg je upoznao u Madridu kada je došao tetovirati njegovog suigrača.

– Radio sam dosta tetovaža na njemu. Desnu ruku popunio je detaljima i motivima vezanim za more, a posljednja koju smo radili na lijevoj podlaktici simbol je zaruka s voljenom osobom – kaže Damir.

Osim ruku, na Šimi se ističe veliki križ na prsima, ali i Bogorodica preko cijelih leđa. Odmah ispod nje tetovirana je “Posljednja večera”. Na bočnoj strani trupa piše mu “Freedom”, a na prstima ime brata Marija.

– Nedavno mu se rodio sin pa mi je najavio da planira u povodu toga dodati novu tetovažu. Pretpostavljam da će neku buduću tetovažu posvetiti i velikom uspjehu na Svjetskom prvenstvu kazao je Damir Stančić.

Mario Mandžukić ima kineske znakove za sreću, obitelj i vjeru, ali i jednu tetoviranu grešku. Naime, jedna od njegovih tetovaža na hebrejskom ispisana je u krivom smjeru, te je krivo ispisan red riječi u poslovici “Što me ne ubije, ojačat će me”.

