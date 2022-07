Woody Harrelson

Poznati glumac imao je dramatičnu obiteljsku priču, a uloga u seriji jednom prilikom spasila mu je život

"Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio u 'Kafiću Uzdravlje' poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj", ispričao je Harrelson koji se ipak vratio na "mjesto zločina".