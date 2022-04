Poznata voditeljica (40) vodi tešku bitku s rakom dojke: 'Radi se o najgorem obliku, ali neću odustati'

Voditeljici popularne Netflixove emisije ''Get Organized With The Home Edit'' Clei Shearer (40) prije mjesec dana dijagnosticiran je zloćudni tumor dojke. Podvrgnuta je dvjema operacijama na kojima su joj odstranjene obje dojke, a prošli je vikend ponovno završila na operacijskom stolu.

-Ne mogu vjerovati da je prošlo samo tjedan dana od moje dvostruke mastektomije. Sutra me čeka nova operacije jer je iskrsnuo novi problem. Počinjem se navikavati na ove neplanirane prepreke! Što je teško shvatiti kada ste planer svjetske klase tipa A kao što sam ja- započela je Clea te dodala:

-Evo što sada znam što nisam znala prije tjedan dana: imam rak dojke u 2. stadiju, a ne u stadiju 1., moja dva tumora imaju dva cm i tri cm, imam pozitivan limfni čvor i visok rizik od ponovnog pojavljivanja raka . Što naravno znači kemoterapiju i zračenje. Mislim da me riječ 'kemoterapija' plaši jednako kao i riječ 'rak', da budem iskrena. Pomisao da sam vječno bolesna, da ću izgubiti kosu, imunološki sustav, kvalitetu života... Dala sam sebi priliku da se dobro isplačem kad sam doznala ovu strašnu vijest: pet do šest mjeseci kemoterapije, a zatim još šest tjedana zračenja...- napisala je voditeljica na svom Instagram profilu, a otkrila je kako se nakon operacije osjeća kao kada je prvi put saznala dijagnozu.

-Moj je osobni izbor da ovo objavim, a to sam napravila jer moja privatna borba onda neće biti uzalud. Imam rak dojke. Teško je to reći, ali lakše je i reći nego to zadržati za sebe. Sama sam našla kvržicu posljednjeg tjedna veljače. Sama sam i zatražila mamografiju od svog liječnika, što je dovelo do ultrazvuka, a zatim hitne trostruke biopsije. Da nisam sve to poduzela, možda ne bih imala nikakve nade za izlječenje. Ako mogu uvjeriti bilo koga od vas da se redovito samo ispituje i da daje prednost svom zdravlju nad svojim užurbanim rasporedom - onda će ova moja borba nešto značiti- napisala je voditeljica početkom travnja te poručila kako se neće predati.

Brojni pratitelji i prijatelji tada su joj u uputili riječi podrške, a među njima je bila i njezina kolegica Joanna Teplin s kojoj je 2020. godine pokrenula emisiju "Get Organized with The Home Edit" koja se prikazuje na Netflixu, a pomogla je mnogim ženama da urede i organiziraju svoj dom.

