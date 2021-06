Poznata novinarka šokirala priznanjem: 'Protekli tjedni bili su turbulentni, dijagnosticiran mi je rak'

Poznata novinarka američke tv mreže CNN-a, iransko-britanska državljanka Christiane Amanpour, objavila je u ponedjeljak na toj mreži da boluje od raka jajnika i da na nekoliko mjeseci ide na kemoterapiju, ne otkrivši hoće li se povući s televizije.

Protekla četiri tjedna bila su turbulentno razdoblje za mene jer mi je, kao i milijunima žena u svijetu, dijagnosticiran rak jajnika, rekla je 63-godišnja voditeljica koja trenutačno živi u Londonu.

Rekla da je "uspješno bila podvrgnuta kirurškoj operaciji kojom je uklonjen" rak i da joj sada predstoji "nekoliko mjeseci kemoterapije".

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA