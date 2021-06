Ella Dvornik pokazala dio svog novog doma u Istri i otkrila kako je Balie reagirala kad je vidjela svoju sobu

Ella Dvornik i njezin suprug Charles Pierce kupili su kuću u Istri. Dok je Ellina mama Danijela čuvala unuke Balie i Lumi, Ella i njezin suprug su preselili sve stvari iz Zagreba u Istri i pet dana su slagali stvari u novom domu. Influencerica i blogerica sada je pokazala dio unutrašnjosti svog doma i otkrila kako je njezina kći Balie reagirala kad je vidjela svoju novu sobu.

- Dobrodošla doma. Zadnjih 5 dana , kako smo oči otvorili dok nismo klonuli smo raspakiravali, dizali, micali, premještali, čistili, sklapali pješčanike, ljuljačke, šatore, samo da nam dođu hahari u svoj novi zauvijek dom. I sve je vrijedilo, svaka ogrebotina, modrica, upala mišića, kad je Balie ušla i vrištala od sreće ugledavši svoju sobu i vrt u kojem se sad može nesmetano igrati - napisala je Ella na svom Instagramu i objavila fotku od Balie i dodala kako joj prije nekoliko godina ništa od ovoga nije bilo u planu?

Foto: Instagram

- Da mi je netko prije pet godina rekao da ću s dvoje djece živjeti pa skoro “na selu” sa nešto više od tisuću susjeda, kladila bi se da se to nikada neće meni dogoditi. Prvo da ću uopće imat dijete, a kamoli dvoje, a tek onda da ću i napokon iz najma prijeći u vlasništvo i to ne u nekom velikom gradu, već malom tihom mjestu. eto dogodilo se i to i već mi se par dana u glavi vrti glas moga dide Borisa : SVAKOOOOOOOO NAŠEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEE EEEEEEEEEE..... maaaaaa loooooooo MISTO! U duši je uvik čisto, jer sve ča mu na um sine čini da mu vrime mine. A ako se i dogodi da nikoga zlo pogodi a moj Bože, ča se može moglo je i svršit gore!

