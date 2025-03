Potresne nove snimke otkrivaju kroz što su Gene Hackman i supruga prolazili prije nego su pronađeni mrtvi

Betsy Arakawa (65) vjerovala je da su nju i supruga Gene Hackman (95) možda uhodili u mjesecima koji su prethodili njihovoj smrti, prema uznemirujućoj novoj snimci, piše Dailystar. Podsjetimo, slavni glumac i njegova supruga su pronađeni mrtvi u svojoj kući u Santa Feu i njihova su tijela bila djelomično raspadnuta i mumificirana. Postavljena su brojna pitanja o okolnostima njihove smrti te postoje sumnje kako je Betsy umrla čak tjedan dana prije Genea, koji je posljednje dane proveo sam, gladan i zbunjen zbog Alzheimerove bolesti. Pojavila se i snimka kamere iz kuće ovog para koja pokazuje majstora koji ih je pronašao te na snimci govori: "Nešto nije u redu." Sada je pak izašla jedna nova snimka koja objašnjava da je Betsy mislila da ih netko uhodi. Prema riječima frizera Christophera kod kojeg je išla Betsy, Hackmanova supruga je bila iscrpljena u prosincu te mu se požalila kako je u dva navrata primijetila kako nju i supruga prati jedan muškarac. Christopher je u svom iskazu policiji rekao da su bili zabrinuti. U novim snimkama, do kojih je došao Fox, Christopher je sljedeće ispričao policiji:

- Spomenula mi je da je jedan čovjek bio parkiran ispred njihove kapije i slijedio ih. U dvije odvojene prilike. Jednom kada su otišli u White Rock. Otišli su i tamo ručali, a tip ih je pratio s parkirališta [izvan njihove zatvorene zajednice], slijedio ih je sve do White Rocka." Betsy je navodno podijelila svoje iznenađenje kako osiguranje nije znalo kako je taj nepoznati muškarac došao do njihove zatvorene zajednice u koju mogu ući samo stanovnici i njihovi najavljeni posjetitelji. - Kad smo krenuli, primijetila sam da nas je ovaj automobil pratio od rezidencije do White Rocka - navodno je Betsy povjerila svom frizeru. Prema Christopherovoj izjavi, Betsy mu je rekla da čovjek ima mapu punu Geneovih fotografija i želio je da mu ih glumac potpiše. Međutim, ona mu je prišla i rekla mu da mora imati više poštovanja i zamolila je da ih pusti na miru.

Navodno se taj muškarac vratio drugi dan i pratio ih negdje drugdje. Otišao je u restoran u kojem su bili Gene i Betsy i rekla je kako im je ponudio bocu vina, ali oni su odbili. Christopher je rekao: "Rekao sam, 'O moj Bože, Betsy, to je ludo. Nisi trebala prići ovoj osobi. Ovo me čini nervoznim.' Znao je koji automobil voze i kuda se kreću. To je strašno." Policija vjeruje da je Gene preminuo oko 18. veljače i da je uzrok smrti zatajenje srca te su dodali kako je značajan faktor bio i uznapredovao stadij Alzheimera. Ured medicinskog istražitelja Novog Meksika rekao je da je Betsy umrla tjedan dana ranije od hantavirusnog sindroma – teške respiratorne bolesti koja je uzrokovana kontaktom sa zaraženim glodavcima.