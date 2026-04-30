ODLAZI U MIROVINU

Znate li da naš poznati glumac ima slavnog oca? Evo tko je on

Zagreb: Glumci Pero i Filip Juričić
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Vecernji.hr
30.04.2026.
u 15:20

Poslije više od pet desetljeća provedenih na pozornici, legendarni hrvatski glumac Pero Juričić službeno se povukao u mirovinu i oprostio od kazališnih dasaka. Njegov impresivan radni vijek od 55 godina ostavio je neizbrisiv trag u domaćem kazalištu, filmu i na televiziji, a svoju je karijeru simbolično zaokružio 27. travnja u Slavonskom Brodu. U tamošnjem Hrvatskom domu izveo je posljednju predstavu pod nazivom ''Po istinitom događaju'', piše plusportal.hr.

Riječ je o autorskom projektu u kojem Juričić na topao i neposredan način dijeli svoje bogato životno i profesionalno iskustvo, oživljavajući anegdote iz glumačke svakodnevice i privatne sfere koje su se doista zbile. Ovaj je projekt posvetio Ivi Serdaru, velikom i pomalo zapostavljenom imenu hrvatskog glumišta. Juričić, rođen 1945. godine, tijekom desetljeća je stekao status jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije.

Nakon diplome na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, publika ga je zavoljela kroz brojne kazališne uloge, ali i nastupe na malim ekranima. Uz bogatu karijeru, Pero je poznat i kao otac Filipa Juričića, jednog od najistaknutijih glumaca mlađe generacije. Filip je nastavio očevim putem, a njihova je povezanost često isticana kao primjer snažnog obiteljskog i profesionalnog nasljeđa. Tijekom godina otac i sin su imali priliku i profesionalno surađivati, što svjedoči o dubokoj strasti prema glumi koja se prenosi s koljena na koljeno.

''Ja sam se rodio u kazalištu. To je bilo zlatno doba Teatra &TD-a, stalno sam dolazio na predstave, zanimalo me sve to iza pozornice. Družio sam se s glumcima, a glumci su malo kao djeca, pa su se zezali govoreći da jedan nije došao pa bi mene obukli da ja glumim, a ja sam sve tekstove napamet znao. Ja i danas znam cijeli uvodni govor tatina Hamleta, upijao sam sve kao dijete i najdraži izlazak kao djetetu bio mi je odlazak na probu s tatom. Neke sam predstave gledao po 50 puta… U pubertetu sam htio probati neka druga zanimanja, bilo je tu šareno, ali gluma je bila najbolji izbor jer uz nju mogu biti sve to, i pilot, i kuhar, i ljubavnik, i negativac'', izjavio je svojedobno Filip za Dnevnik.hr. Iako se od kazališta oprostio, Pero je obećao da ćemo njegov prepoznatljiv glas i dalje slušati u sinkronizacijama crtića, reklamama i dokumentarnim filmovima.

Komentara 1

Avatar Tombstone
Tombstone
16:25 30.04.2026.

Iskreno, nikad cuo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

