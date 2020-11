Poslala je znakovitu poruku: Sandra pozirala u glamuroznom izdanju i pokazala dekolte

Naša najbolja bacačica diska Sandra Perković ponovno je oduševila pratitelje fotkom koju je objavila na Instagramu. Sandra na novoj fotografiji pozira u bijelom topu, a u prvom planu njezin je dekolte.

Kada nije na treninzima, voli se dotjerati pa je tako pokazala kako izgleda našminkana u glamuroznom izdanju. Uz objavu je podijelila i znakovitu poruku.

Foto: Instagram

"Ne podcjenjuj me! Od dame do ghetto djevojke mogu doći za 2.5 sekunde" napisala je sportašica.

"Kad te mater lijepu rodi", "Nevjerojatno lijepa žena", "Ljepotica", "Predivna fotografija", "Kakva žena", Žena zmaj" samo su neki od komentara njezinih fanova.

Podsjetimo, Perković je nedavno posjetila Tursku s dugogodišnjim partnerom Edisom Elkasovićem. Za prvo putovanje u ovim neizvjesnim vremenima dobro se pripremila pa je prije samog polaska posjetila dr. Lejlu Kažinić Kreho i kod nje napravila imunodetoksikaciju kako bi ojačala svoj organizam, što je od iznimne važnosti ako dođe do zaraze. – Ne bojim se ničega jer je u zdravom tijelu zdrav duh. Čak mi je drago što smo se maknuli iz “kutije” i našeg gledanja na pandemiju. Istanbul je grad od 16 milijuna ljudi, sve funkcionira posve normalno. Nose se maske i vani i unutra, grad je pun policije koja opominje ljude koji spuštaju maske ispod nosa i, kako smo i vidjeli, nakon što ih opomenu dva-tri puta, ljudima je normalno je imati masku na licu cijelo vrijeme – ističe Sandra. Pravila su, kaže, jasna i dok igraš po njima, problema nema.

– Ljudi ne stvaraju nikakvu posebnu priču oko toga, nego žive u skladu sa zakonom i život ide dalje. Na svim turističkim destinacijama, u muzejima, na turama i slično stoje maske na raspolaganju, također pri ulasku u dućan, slastičarnice, kafiće, imate dezinficijense, nove maske i sve je to ok. Nismo se nijedanput osjetili ugroženima. Sve je organizirano i većina poštuje pravila – govori Sandra, koja masku skida tek u hotelu, a dok je vani, to čini na kratko za potrebe fotografiranja. – Ne želimo baš imati uspomene i slike na kojima nam je pola lica prekriveno – smije se sportašica. Unatoč tome što je ovo jedno od rijetkih putovanja na koje je otišla privatno kako bi napunila baterije, previše odmora nema jer svaki trenutak nastoje maksimalno iskoristiti za istraživanje povijesnih znamenitosti grada, ali i njegove gastronomske ponude, koja ih je oduševila.