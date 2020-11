Pjevačica objavila rezultate testa na koronu: Nemam simptoma. Jedna nosnica pozitivna, a druga negativna

Američka pjevačica Erykah Badu testirala se na koronavirus i podijelila svoje rezultate na društvenim mrežama. Pjevačica je otkrila da su rezultati bili zbunjujući te je kazala kako joj je jedna nosnica pozitivna na virus, a druga negativna te priložila rezultate kao dokaz.

"Nemam simptoma. Testirala sam se na covid-19. Isti stroj. Lijeva nosnica pozitivna. Desna nosnica negativna", stoji u objavi pjevačice koja je kazala kako se testirala čak tri puta, no da je njezin doktor prijavio samo pozitivan rezultat.

Foto: Twitter

"Ovo je moj treći brzi test u 24 sata. Mi se svi uvijek testiramo prije svakog nastupa. Prije ovog sam se testirala dva puta i lijeva nosnica je bila pozitivna, a desna negativna. Moramo istražiti ove testove, želim svoj novac natrag" kazala je Erykah i nastavila:

"Nešto se sumnjivo događa. Danas sam četiri puta testiran. Rezultati dva puta pozitivni, dva puta negativni. Isti stroj, isti test, ista sestra. Brzi antigenski test od BD-a"

Foto: Twitter

Slična iskustva s istim proivođačem testova imao je i čelnik tvrtke Tesla Inc., Elon Musk.

On je komentirao kako su mu u istom danu testovi tvrtke Becton Dickinson and Co bili dva puta pozitivni i negativni, a testirao se četiri puta.

"Nešto se sumnjivo događa. Danas sam četiri puta testiran. Rezultati dva puta pozitivni, dva puta negativni. Isti stroj, isti test, ista sestra. Brzi antigenski test od BD-a" napisao je Musk na Twitteru.