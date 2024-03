Bio je velika zvijezda 90-ih, no ovisnost ga je dovela do samog ruba, a izmislio je i vezu sa slavnom glumicom

Glazbenik Richard Melville Hall, poznatiji kao Moby, kojem se reper Eminem narugao u pjesmi "Without me" te mu spočitao da ne razumije glazbu koja zanima mlade, u memoarima koje je izdao 2019. otkrio je kako je od velike zvijezde postao teški alkoholičar.

U memoarima "Then It Fell Apart" prisjetio se kako je 1999. bio na vrhuncu slave zbog megauspješnog albuma "Play", a bio je i u vezi s glumicom Natalie Portman.

Veza, kako je napisao, nije dugo trajala, ali on se nastavio družiti s brojnim zvijezdama, prijateljevao je s Charlize Theron dok mu je susjed bio David Bowie. No sve više se počeo oslanjati na drogu i alkohol, dok su mu prijatelji priređivali lude tulume. Na jednom takvom bio je pozvan i kontroverzni komičar Andy Dick. Moby ga je zatekao kako čuči iznad veganske torte dok mu je ekipa vikala da se 'olakša' na nju.

Otkrio je kako je konzumirao 100 pića tjedno koje je kombinirao s raznim drogama. Prisjetio se i kako je nakon jednog takvog 'izleta' 2008. završio na stepenicama svog stana prekriven vlastitom bljuvotinom. Tada si je pokušao oduzeti život.

Odlučio se otrijezniti tek kad ga je osramotila senatorica Kristen Gillibrand, nakon što je održao vulgarni govor protiv Republikanaca na jednoj dobrotvornoj zabavi. Sada je trijezan više od 10 godina, vegan je i živi holističkim životom u Los Angelesu.

Nakon što je u javnost izašla vijest o memoarima i da je Moby napisao da je bio u vezi s Natalie, glumica je rekla da je glazbenik lagao.

Glazbenik je napisao da je s Natalie ljubovao nekoliko tjedana, kada je on imao 33 godine, a ona 20. Otkrio je da je sve počelo jer je ona flertala s njim dok je bila u backstageu tijekom jednog njegovog koncerta. Napisao je da nisu bili u "pravoj vezi" i da nije trebao s njom prekinuti jer mu je ona telefonski javila da je upoznala nekog drugog.

Natalie je, kada je pročitala te ulomke, kritizirala i Mobyjevog izdavača jer je izdao knjigu punu laži i neprovjerenih činjenica. Tvrdila je da je Mobyja upoznala kao obožavateljica nakon mature i shvatila da je on stariji muškarac koji je zainteresiran za nju na način koji joj se činio neprimjerenim.

Mobyja je nazvala "jezivom osobom" koja je prešla sve granice.

"Baš me iznenadilo kad sam čula da je naše kratko poznanstvo opisao kao 'hodanje'. Naime, ja se sjećam puno starijeg muškarca koji se prema meni ponašao jezivo, a ja sam tada tek završila srednju školu", rekla je Portman u intervjuu za Harper's Bazaar.

"Rekao je i da sam tada imala 20 godina, a to je definitivno netočno. Bila sam tinejdžerica..., tek sam bila napunila 18. Uznemirujuće je to što je ovu priču iskoristio da bi mu se knjiga bolje prodavala".

Glumica je jedna od glavnih pripadnica pokreta angažiranog protiv spolnog uznemiravanja koji djeluje pod nazivom "Time's Up". Kazala je i da Mobyjeva knjiga sadrži nekoliko "činjeničnih pogrešaka i izmišljotina".

Glazbenik se nakon toga javio na Instagramu gdje je napisao da je shvatio kako su brojne kritike koje su mu upućene bile točne. Priznao je da je bilo "uistinu bezobzirno" što Natalie Portman i ostale osobe koje se u knjizi spominju, nije unaprijed obavijestio da ih u svojim memoarima spominje.

