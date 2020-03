Pop zvijezda u novom spotu otkrila da na ljeto postaje majka

Popularna pjevačica Katy Perry u novom je spotu otkrila da očekuje dijete sa svojim zaručnikom Orlandom Bloomom.

Objavila je novu pjesmu "Never Worn White" i video na kraju kojega otkriva trudnički trbuh.

"Never Worn White" je klavirska balada koju su napisali Johan Carlsson, John Ryan i Jacob Kasher Hindlin. Producirao ju je Carlsson, a video je režirao J.A.C.K., francuski dvojac koji je radio za Madonnu i Christine i Queens.

To će biti Katyno prvo dijete, dok njezin zaručnik, glumac Orlando Bloom iz braka s manekenkom Mirandom Kerr ima devetogodišnjeg sina Flynna. Osim u spotu pjevačica je sretne vijesti podijelila i s pratiteljima na Twitteru.

Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer... 🎶♥️🙂 #NeverWornWhite is out now https://t.co/mjuyUEO7wr pic.twitter.com/GUZSSeL3l2