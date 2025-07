Pohvalno je da se napokon prenosi žensko prvenstvo u nogometu, ali je neshvatljivo da nema ni vijesti o utrci Tour de France

Sport, HRT i Nova TV - tri kaktusa

Fenomenalni 26-godišnji Slovenac Tadej Pogačar četvrti je put osvojio najtežu i najslavniju biciklističku utrku Tour de France, ovaj put bez ikakve prave konkurencije i vjerojatno lakše neko prethodna tri puta iako je, gledajući same etape, ovo bio vjerojatno najteži Tour. Osvojiti Tour je nešto senzacionalno samo po sebi, a kada to učini još sportaš iz nama susjedne Slovenije, još je zanimljivije pa se ne mogu načuditi da sportski pregledi HRT-a i Nove TV na kraju središnjih informativnih emisija nisu imali niti čitanu vijest o Pogačarovom najnovijem uspjehu. Tim više ide velika pohvala sportskoj ekipi RTL-a Danas jer je svoje minute otvorila čak cijelim prilogom o pobjedi Tadeja Pogačara. Njihovi konkurenti svoje su sportske preglede počeli finalom turnira u Umagu koje je bilo večer prije ili pobjedom Dinama protiv niželigaša Sesveta iza zatvorenih vrata. Odmah su nas podsjetili i na kaljužu zvanu HNL gdje je 15 dana prije početka prvenstva počelo ratovanje priopćenjima Dinama i Hajduka te vraćanje i skidanje sudaca. Hvala im na tome, ali Tadej Pogačar, koji može biti pravi uzor svim klincima svijeta, a onda itekako i našima, zaslužuje bar jednu rečenicu, ako ne već cijeli prilog. Istina, sada je korporacija CME vlasnik RTL -a, a ne Nove TV, kao što je bio slučaj godinama, pa sada RTL ima mogućnosti korištenja materijala POP TV-a, ali to nije nikakvo opravdanje. Još više čudi što je bilo mjesta i za podsjetnik na godinu dana od Olimpijskih igara u Parizu, a da to urednike Sporta nije natjeralo da pomisle - pa čekaj malo, danas upravo nešto veliko završava na Champs-Élysées u Parizu s novim pothvatom super mladića iz našeg susjedstva!

Dobro jutro, Hrvatska, HRT - dvije ruže

U moru repriza u ovom razdoblju treba pohvaliti ekipu "Dobro jutro, Hrvatska" samim time što emitiraju preko ljeta, i to još vikendom, što pokazuje gdje smo s godinama došli. Kada već nemamo večernje mozaična emisije koje bi obilazile Jadran, što smo desetljećima imali, barem imamo "Dobro jutro, Hrvatska" s javljanjima iz svih dijelova naše zemlje i najavama događanja iz metropole. U subotu ujutro dogodio se posebno spontan i opuštajući trenutak kada su Mirko Fodor i Zlata Muck na foteljama preko puta sebe ugostili organizatore "Plesnjaka na Zrinjevcu", u sklopu kojeg će građanima tijekom kolovoza držati tečaj plesa, te su dvoje voditelja zaplesali uz Nicolasa Quesnuita, gledateljima zauvijek poznatog po "Plesu sa zvijezdama", i njegovu suprugu Kseniju Pluščec Quesnuit. Ne ulazim u skupinu ogromnih obožavatelja Mirka Fodora, ali ova školica plesa sa Zlatom Muck bila je toliko simpatična da je morala izmamiti smiješak svakom dobronamjernom gledatelju. Podsjetilo nas je zašto televizije trebaju imati ovakav program uživo umjesto gomile serija i filmova strane proizvodnje koje svi sada imamo na dohvat ruke na mnogobrojnim streaming servisima.

RTL danas, RTL - jedna ruža

Hrvatska je blagoslovljena količinom pitke vode i zato je prava strava slušati da mala sela usred Like i usred ljeta po mjesec dana nemaju pitke vode. U prilogu Nikoline Radić vidjeli smo kako u malim selima Gornje Vrhovine i Rudopolje, svega 15 minuta vožnje od Otočca, ljudi danima budu bez vode, a mnogi preživljavaju na zalihama iz vlastitih cisterni koje su sada pri kraju. Objašnjenje nadležnog vodovoda je da u ima previše kvarova i puštanja vode te da sada kreću radovi na stotinjak rupa u mreži, a stanovnici ovog kraja se očito i dalje moraju oslanjati na milost nebesa i hoće li im podariti dovoljno kišnice. U ovakvim trenucima sjetimo se vijesti iz Japana kako dionice cesta uništene u potresu potpuno poprave u dva dana, dok se u Hrvatskoj ni u mjesec dana ne može omogućiti ono najosnovnije za život. U tom siromašnom i od države često zaboravljenom kraju ljudi počinju polako ulagati u turizam jer će, zahvaljujući vrućinama na Mediteranu, gorski krajevi biti sve popularniji, no čovjek koji je ove godine uredio apartman u Rudopolju sada, zbog nestašice vode, ljudima mora otkazati rezervaciju. Pa kako onda da se u ovoj državi ulaže u cjelogodišnji turizam i u onaj na kontinentu?

Finale Eura za žene, HRT - dvije ruže

Valja pohvaliti što u posljednje vrijeme možemo gledati i natjecanja za žene koje nekada nisu nikako mogle na glavne televizijske kanale i u prime time termine. Tako smo sada mogli pratiti Europsko nogometno prvenstvo za žene na Drugom programu HTV-a. Naravno, mogli ste čuti i razne "frajere" koji su se smijali kvaliteti nogometa, govorili kako je to smiješno i ostale fore za razine izlizanog šanka u lokalnoj birtiji. No, isto tako mogli smo čuti za mnoge majke i sinove, očeve i kćeri koji su sada zajedno prvi put gledali nogomet, tako da to ne može biti nego plus. Svako dijete koje se zainteresira za bavljenje sportom i da prednost tome nasuprot buljenju u ekrane mobitela danas je mala pobjeda. Istina, možemo se pitati bi li na nacionalnoj televiziji bilo ženskog nogometa da, kao u neka stara vremena, imaju bogatu sportsku nedjelju u kojoj bi bila i F1 i Tour De France, no želim vjerovati da smo danas na stupnju da bi i u tom slučaju barem na javnoj televiziji bilo i ženskog nogometa.