Maja Šuput i 'Savršeni' Šime ponovno uhvaćeni skupa: 'Držali su se za ruke'

Vijest o navodnoj vezi Maje Šuput i mladog Splićanina, "Gospodina Savršenog" Šime Eleza posljednjih tjedana puni medijske stupce. Maja i Šime zajedno su snimili spot za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", a potom su uhvaćeni zajedno. Šuškanja su se nastavila, a ovog vikenda ponovno su bili zajedno. Naime, par je uhvaćen zajedno u restoranu na otoku Istu uoči Mijinog koncerta. Čitatelj 24sata svjedočio je njihovom susretu u subotu navečer, primjećujući da su bili dobro raspoloženi i očito opušteni. U subotu su se družili i tijekom koncerta, a čitateljica 24 sata vidjela ih je i snimila i u nedjelju.

- Držali su se za ruke, bili su dobro raspoloženi- ispričala je gospođa koja je podijelila i fotografije dvojca s otoka Premude. Dodala je i da se nisu skrivali niti bili u žurbi te da su ručali u restoranu, pa se ukrcali na gliser i krenuli prema Zadru.

Inače, Maja je proteklog vikenda "zapalila" javnost prizorima s jahte. Naime, kod Brača, na jahti uživala je i bila prisna s ovogodišnjim "Gospodinom Savršenim". O svemu se oglasio Šime, no Maja svoj odnos s njim nije direktno komentirala. Prvo je otkrila da uživa s prijateljicom, a potom se u ponedjeljak ujutro javila s glisera uz pjesmu ‘Dobro jutro’ grupe Dalmatino, a ono što nikome nije prošlo nezamijećeno jest činjenica da je plovilom upravljao muškarac koji neodoljivo podsjeća upravo na Eleza. I premda pjevačica nije pokazala lice vozača već, vrlo tajnovito, samo ruku, na istoj je za oko zapeo jedan detalj zbog kojeg mnogi vjeruju kako Maja jutro provodi upravo sa Šimom. Naime, na desnoj ruci vozača glisera vidi se crna narukvica, a istu takvu redovno nosi i Šime.

No, nakon ovih objava i sama pjevačica je komentirala svoj odnos sa Splićaninom. - Ubit ću čar ako to sad kažem. Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, da sami prosude kad pogledaju spot - jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija - rekla je 45-godišnja pjevačica u razgovoru za In Magazin.

Maja je ispričala i kako to da je baš Šime završio kao glavni glumac u njezinom spotu. - Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u nekakav vizual koji ja želim, ali ne samo ja jer ovo nije spot za mene, ovo je spot za gledatelje, pa sam razmišljala glavom drugih gledateljica... On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! - rekla je kroz smijeh.