Pohvaljujem što u prime timeu prikazuju hrvatske filmove adaptirane za slijepe i slabovidne

Josip Pino Kudić, 73-godišnji umirovljenik iz Labina, jednog tmurnog listopadskog jutra 2011.g., parafrazirao je veliki hit grupe Film. “Danas sam bacio televizor kroz prozor’, rekao je, ali još važnije – i učinio!

Zafrljacio ga je sve do Rapca... Odmah potom, napravio je i odjavu pretplate, koju je Općinski sud u Labinu utvrdio zakonitom, a presuda je postala pravomoćna 2014.

HRT-ova žalba..., reklo bi se i dalje u ritmu maloprije spomenute pjesme, ”razbila se u tisuću komada!” Zatim je na Visokom upravnom sudu donesena i presudu po kojoj HRT više ne smije tražiti od građana da odjavu prijamnika ovjerava kod notara, niti njihovi inkasatori – što je tada poprilično odjeknulo u javnosti – više smiju ulaziti u domove građana kako bi provjerili ima li netko neprijavljeni televizor. Za ovaj drugi dio, doduše, gospodina Pina i nije bilo briga. On se, naime, nije bavio muljažama kako bi izbjegao pretplatu, već mu se samo nije svidjelo ono što se na malim ekranima prikazuje pa se zaista riješio svog prijamnika te od tog tmurnog listopadskog jutra 2011.g., nije više gledao TV. Ostanak bez mjesečnog troška HRT-ove pristojbe samo je jagoda na šlag ove njegove odluke.

Do sada, složit ćete se, taj uporni umirovljenik i nije nešto propustio. Nekoliko repriza serija starijih od 20 godina, pokoji domaći pokušaj da se snimi gledljiv film, nekoliko stotina tisuća dječjih, prozirnih pitanja Ace Stankovića kod kojega su tijekom svih ovih godina jedino zanimljivi bili eksperimenti s bradom te koji od Šprajcovih neuspjelih pokušaja humora. Poveći broj neambicioznih kandidata na “Potjeri”, nadalje, propustio je glavni junak ove priče, isto kao i smiješne odjevne kombinacije Joška Jeličića te još smješnije analize. Nije svjedočio sapunicama Jelene Veljače, svim onim reklamama koje je povremeno prekidala emisija “Ples sa zvijezdama” te Pervanovoj emisiji u kojoj su županije otvarale kutije za cipele, a promaknuo mu je, eto, i penzioner s Cvjetnog trga koji je bio silno kritičan spram svojih vršnjaka koji ne vježbaju. Propustio je, uzgred kazano, i pokoju utakmicu, ali propustili smo ih i mi koji imamo TV, ali nemamo dodatno plaćene programe jer nacionalna televizija ne prenosi HNL, a Ligu prvaka – samo jedan od dva moguća dana. Nije vidio ni kako su na HRT-u u nekoj imaginarnoj borbi za gledanost promijenili vrijeme prikazivanja središnjeg Dnevnika za pola sata, a propustio je i svađu na Voiceu između Cetinskog i još nekog. Isto tako, svađe između Jacquesa i svih ostalih s kojima se ikada našao u istom žiriju, gospodin Pino također nije imao priliku vidjeti...Ni zbog čega od navedenog, međutim, taj sada već 80-godišnjak ne treba žaliti.

Nije, naime, propustio ništa bitno, ali ono zbog čega bi sada ipak mogao zažaliti to što više ne gleda TV, a pogotovo HRT, to je njihova ljetna programska shema koja je bez previše najave započela u ponedjeljak 17. lipnja te traje sve do sredine rujna. Elem, ljetna shema im ove godine ima naglasak na odličnim blockbusterima kao što je “Pikseli” koji je u SAD-u zaradio više od 250 milijuna zelembaća te priči o osnivaču McDonald’sa, koji toliko zaradi dnevno samo na pomfritu, a svakog petka i subote, oko 20 sati, prikazuje TV premijere poput “Kruga” s Tomom Hanksom koji se bavi aktualnim društvenim pitanjima kao što je narušavanje osobne privatnosti od strane velikih IT tvrtki. Od serija, napokon ćemo umjesto sada već legendarne, ali nevjerojatno dosadne ‘Čarolije’, a koju je zasigurno i labinski umirovljenik već odgledao, gledati nešto drugo. Svakodnevno ćemo moći pratiti seriju o eliti na Azurnoj obali, “Rivijera”, ali i život djevojke iz provincije koja nastoji ostvariti svoj san u Milanu. A, to bi, uz triler “Ten days in Valley”, koji se sastoji od deset epizoda, moglo biti najugodnije iznenađenje ovog ljeta. Po pitanju sporta već smo popratili Europsko prvenstvo do 21. godinu i Svjetsko prvenstvo za žene, a tijekom idućeg razdoblja imat ćemo vjerojatno priliku proslaviti i neku medalju. Na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu, naime, od izbornika Tucka i njegovih izabranika očekujemo obranu naslova prvaka... Neće biti baš ludilo kao prošlo ljeto s nogometnom reprezentacijom, ali svakako to treba popratiti. Na Wimbledonu, koji će HRT 1 prenositi izravno, Goran Ivanišević će ponovno imati priliku slaviti, ovaj put kao Noletov trener, a na ATP-u u Umagu očekujemo mnogo od Borne Ćorića pa se i to isplati pogledati.

Nemamo izgleda jedino na Svjetskom prvenstvu u košarci jer se nismo kvalificirali, ali zato je na Alci – koju HRT već tradicionalno prenosi – zagarantirana pobjeda nekog Sinjanina. Da kojim slučajem ima TV, vjerujem da bi se i naš dragi Labinjanin tome obradovao. Na HTV-u 4, nadalje, Pino bi tijekom ovog ljeta mogao dosta toga nadoknaditi gledajući reprize nekih od najboljih i najgledanijih hrvatskih dokumentaraca, Milićevih putopisnih serijala i intervjua kod Bolkovića i odlične Tončice Čeljuske, a na trećem – uz birane naslove za filmofile – mogao bi pronaći i nešto što bi mu u njegovim godinama vjerojatno bilo dobrodošlo: filmovi s audiodeskripcijom. Subotom u prime timeu prikazuju, naime, hrvatske filmove adaptirane za slijepe i slabovidne, a što je svakako važan iskorak u domaćem medijskom prostoru. HRT-ovoj ljetnoj shemi stoga, dodjeljujem ovu svoju TV ružu, a Josipu Kundiću iz Labina, poznatijem kao Pino, poručujem da još uvijek nije kasno za kupnju novog TV prijamnika.

Ova tri mjeseca, čini mi se, moglo bi se isplatiti čak i plaćanje HRT-ove pristojbe!