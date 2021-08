Pogledajte kako je Šprajc najavio povratak emisije, gledatelji mu oduševljeno poručili: 'No, konačno'

Popularni kasnovečernji politički magazin RTL Direkt danas nastavlja s emitiranjem. Vijest je to koju je objavio voditelj i urednik ove emisije Zoran Šprajc na svojem Instagram profilu. Naime, on je objavio fotografiju na kojoj drži plišanog štrumpfa te sjedi u redakciji. "Štrumpfovi ponovo jašu!", napisao je u opisu te dodao da je večeras ponovo sa svojim gledateljima u 22 i 15. "Neka vas početak večerašnje emisije ne zbuni, i to smo mi", zagonetno je najavio te u hashtagovima poručio da voli svoj posao.

Foto: Instagram screenshot Mnogi vjerni gledatelji zbog ove su vijesti ostali oduševljeni. "Štrumpfastično", poručio je jedan gledatelj. "Napokon ugledah štrumpfa! Apsoštrumpfno fantastično", poručila je pratiteljica. "No, konačno!", bio je još jedan komentar.

Podsjetimo, RTL Direkt se prestao emitirati na tri tjedna zbog ljetne pauze, a ovu je vijest gledateljima u odjavi posljednje emisije prije odmora najavila voditeljica i urednica Mojmira Pastorčić. "Ovo je bio i zadnji Direkt prije ljetne pauze. Iduća tri tjedna nas nema, naša mala redakcija ide na odmor. 23. kolovoza opet smo na programu u 22:15. Dotad, čuvajte se, pazite se, čujemo se“, kazala je tada Pastorčić.

