Pogledajte atmosferu u Green Roomu nakon nastupa Leta 3! ŠČ!

Nakon što su nastupom podigli na noge Liverpool Arenu riječki rokeri vratili su se na svoja mjesta u Green Roomu, gdje su dočekani gormoglasnim pljeskom.

Naime, čitava dvorana pjevala je refren pjesme "Mama ŠČ" koja je postala hit već nakon prvog polufinala kada se Hrvatska, nakon šest godina, plasirala u finale Eurovizije upravo zahvaljujući atraktivnom nastupu Leta 3.

S njima je i hrvatska delegacija, na čelu s Tomislavom Štenglom, a svi se slažu kako su odradili sjajan posao kako bi što više brendirali hrvatske predstavnike.

Inače, finale Eurovizije, kao i dva polufinala, vode britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima se pridružuje i poznati voditelj Graham Norton (59), kojeg znamo po njegovom talk showu.

Waddingham koja je poznata po ulogama u serijama 'Game of Thrones' i 'Sex Education' kazala je kako joj je ovo velika čast, a s time se složila i Dixon koju su gledatelji mogli vidjeti u showu 'Britain's' got Talent' kao članicu žirija. Ukrajinska glazbenica treća je voditeljica, a inače je pjevačica alternativnog benda The Hardkiss.