Pobjednik showa The Voice Kids predstavljat će nas na Dječjem Eurosongu: 'Nisam mogao vjerovati'

Na radost mnogih krenule su prijave za drugu sezonu The Voice Kids Hrvatska. U emisiji "Kod nas doma" gostovali su pobjednik prve sezone Marino Vrgoč u pratnji mame Mande i voditelja projekta Dječji Eurosong Tomislava Štengla, piše HRT.

- Nakon Voicea sve je super. Nastupam svugdje, a kad me vide u gradu svi mi se javljaju, rekao je Marino koji je jedva dočekao proljetne praznike kako bi se malo odmorio. Marino će krajem godine predstavljati Hrvatsku na Dječjem Eurosongu.

- Bio sam jako iznenađen kad su mi rekli, nisam mogao vjerovati, rekao je. Dosad je sudjelovanje na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu potvrdilo osam zemalja, a iako još nije službeno poznato gdje će se održati, postoji velika vjerojatnost da će domaćin biti Gruzija, izjavio je Tomislav Štengl, voditelj projekta Dječji Eurosong Hrvatska. Istaknuo je kako su pravila slična kao i kod "velikog" Eurosonga. - Veliki Eurosong ima politike i lobiranja, a dječji je nevina varijanta velikog, rekao je.

Mama Manda prisjetila se prve sezone. - Sve je bilo neočekivano. Marino je doživio novu viziju sebe. Od tihog mladića po čemu je bio poznat izgradio se u vrlo zrelu osobu, rekla je. Pohvalila je i cijelu produkciju The Voice Kidsa Hrvatska jer su ima sve javljali na vrijeme kako bi se mogli organizirati s obzirom da su putovali iz Ploča.

- Iskustvo je bilo fantastično. Toliko toga je naučio, opustio se i cijelo vrijeme uživao. Preporučam svim roditeljima, ako se imalo dvoume, da se odluče i prijave djecu na The Voice Kids Hrvatska, rekla je mama Manda.

Marino je u finalu emisije The Voice Kids izveo dvije pjesme "Ako me ostaviš" Miše Kovača i "The Great Pretender" grupe The Platters. Mentor mu je bio Davor Gobac. "Osjećam se haj, mozak baj baj", rekao je nakon pobjede, citirajući stihove pjesme svog mentora. Zatim je Gobac otkrio što mu je dječak rekao nakon pobjede. "Meni je Marino samo rekao 'Gobac, pa mi smo pobijedili'", otkrio je ponosni mentor.

Podsjetimo, na prvom izdanju Dječjeg Eurosonga 2003. godine u Kopenhagenu pobijedio Dino Jelusić s pjesmom Ti si moja prva ljubav, a u prošlogodišnjem izdanju The Voicea bio je i mentor. Prijave za drugu sezonu The Voice Kids Hrvatska otvorene su do 4. svibnja.

