Plus size model pokrenula peticiju da aviokompanije daju bonus sjedalo većim osobama: 'Diskriminirani smo'

Plus size model Jaelynn Chaney odlučila je pokrenuti peticiju kojoj poziva aviokompanije da razmisle o problematici veličine sjedala i prostora u zrakoplovima koji nisu prilagođeni pretilim putnicima. Chaney je progovorila iz svog iskustva te iskustva drugih plus size modela koji moraju često putovati zrakoplovima, a ona je odlučila iskoristiti svoju popularnost na društvenim mrežama te to reći.

Plus size manekenka je pokrenula Change.org peticiju kojom želi ‘zaštititi putnike većih proporcija‘ te iznijela nekoliko zahtjeva kako oni ne bi imali problema tijekom letova. Do pokretanja peticije došlo je nakon što je tvrdila da su ona i njezin zaručnik bili izloženi diskriminaciji na nedavnom letu iz Pasca za Denver, koji je otprilike trajao nešto više od dva sata. Tvrdi da su drugi putnici odbili sjesti pored njih, a njih su dvoje tijekom leta dobivali ‘komentare pune mržnje‘ te ‘poglede neodobravanja‘.

- Kao veći putnici, moj partner i ja smo nažalost doživjeli diskriminaciju i nelagodu tijekom leta - napisala je Chaney te dodala da ovo nije prvi put da se osjećala diskriminiranom u zrakoplovu.

- Na drugome letu bila sam prisiljena zauzeti samo jedno sjedalo s nepomičnim naslonima za ruke koji su mi nanijeli bol i prouzrokovali modrice - napisala je i navela da čak i kada ona i njezin zaručnik sami kupe dodatna sjedala u zrakoplovu, drugi putnici i osoblje zrakoplova i dalje ih maltretiraju.

Chaney je potom istaknula da bi FAA (Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo) trebala ispuniti njezine zahtjeve.

- FAA mora zahtijevati od svih avioprijevoznika da provedu jasnu politiku koja se tiče veličine kupaca, a koja će dati prednost udobnosti i dobrobiti svih putnika. Ova bi politika trebala uključivati jasne smjernice o udovoljavanju potrebama većih putnika, poput osiguravanja većih sjedala, duljih sigurnosnih pojaseva i alternativnog rasporeda sjedenja - napisala je Chaney u peticiji.

- Svim putnicima veće tjelesne težine trebalo bi osigurati dodatno slobodno sjedalo, ili čak dva ili tri sjedala ovisno o njihovoj veličini, kako bi se zadovoljile njihove potrebe i osigurala im se udobnost tijekom leta – rekla je te dodala da bi zrakoplovne tvrtke trebale u potpunosti nadoknaditi trošak dodatnih sjedala za ljude kojima je takva kupovina potrebna.

Chaney je također pozvala avioprijevoznike da pruže dodatnu pomoć putnicima veće tjelesne težine u zračnoj luci ako je to potrebno, uključujući pomoć s invalidskim kolicima i ukrcajem te da također osiguraju odgovarajuću obuku zaposlenika za djelovanje u osjetljivim situacijama i pružanje odgovarajuće korisničke usluge putnicima veće tjelesne težine. U peticiji također poziva da se uvedu veći toaleti za putnike te da bi svaki zrakoplov trebao imati barem jedan toalet koji će biti pristupačan i osobama u invalidskim kolicima.

Chaney je prozvala i TSA (Putnu sigurnosnu agenciju koja vrši kontrolu putnika i prtljage na aerodromima u SAD-u) te navela da bi trebali primijeniti jasne smjernice za provjeru putnika veće tjelesne težine, obučiti svoje osoblje kako s poštovanjem komunicirati s njima te osigurati pristupačnu opremu tijekom provjere putnika.

Za sada je njezina peticija prikupila 3951 potpisa od njezina postavljenog cilja koji uključuje 5000 potpisa.

Dodajmo da plus size manekenka ima skoro 100.000 pratitelja, a o temi problema s kojima se susreću plus size putnici mnogo govori na svom profilu. Čak dalje i neke savjete i trikove kako se bolje snaći.

