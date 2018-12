Pjevačica tuguje zbog smrti člana obitelji

Ovo je moj dida Jozo. Ovo je najlipša i najvedrija duša moje familije. Ovo je, vidiš, moj veseli zajebant dida Jozo. Vječni optimist, lola prava Imotska. . Ovo je moj dječak iz Sabljića, najvedrijeg pogleda i zelenih, nasmijanih očiju... ovo je miljenik sve dice, svih svojih unučica i unuka. Ovo je otac moje majke koja ga je obožavala..,a i on nju.. svoju Milu. Njegova Mile ovo, njegova Mile ono.. sad će doć njegova Mile, sad će ona njemu donit hranu na odjel, neće on njihovu hranu, kad će Mile donit.. . Ovo je moj vridni dida Jozo, koji je uvik iz polja donosia pune košare.. prvih šipaka, grožđa, trešanja, limuna, mandarina, povrća koje god možeš zamislit..i ne samo to, on je uvik bira najbolji grozd, najbolju trisnju, najbolje sve.. za sve, on će lako. Vozia je traktor ...puna prikolica nas, njegove dice. On najsritniji na svitu, maše svakom susidu na putu do polja. . A vele ti je u životu podilia.. svega šta je ima. Uvik pet vrsta bombona u džepu. Uvik za poist, popit, zapivat. Uvik za ljude i veselje. . Čeka me moj dida i svima je najavljiva kako ću mu dovest gitaru i da ćemo, ka na moj 18. zapivat njegovu najdražu ‘Meni ne more bit’. . Moga si mu šta si tia, al on bi uvik po svome, pa di puklo. Moj Dida nikad nije govoria loše o drugima. Moj Dida je brojio avione na nebu i nikad nije isa u Crkvu, jer ‘njega njegov Bog čuva i doma’ i oprašta mu sve beštime, jer one se Imoćanima ne računaju. . Moj Dida je dolazia na sve moje nastupe i bia je najponosniji Dida. Razbolia se jedan dan, moj Jozo, naš Jozo. I puno ga je to pogodilo, jer ponos mu nije da da ikome bude ‘na teret’. Moj Dida je volia gangu i reru i bia je najlipsi momak u selu. Moj Dida je naredia baki da naruči veliki stol, da Dica mogu sist kad dođu za Bozic.. . Moj Dida je otisa s anđelima 26.12.2018. i kladim se da je zapiva gange, pripalia duvan i lega na najlipsi oblak u sri Raja. Nisan uspila dovest gitaru. Nismo sili za stol. . Ali oću, ali oćemo. (Ovaj video je snimljen 27.12.2017. oko 15h) . HVALA ZA SVAKI TRENUTAK i NAJLIPŠE USPOMENE NA DJETINJSTVO, moj lipi Anđele. 🕊💜 Spavaj i odmori se, Jozija naš. Volimo te. . ‘Nosi se lola, ništa ne špara! ‘ 🕊🕊

