Maja Bajamić pobjednica TLZP-a: Publici sam bila veliko iznenađenje!

Pjevačica Maja Bajamić pobjednica je finalne emisije pete sezone zabavno- glazbenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Spektakularnom plesnom i vokalnom izvedbom pjesme All That Jazz kao Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla Chicago oduševila je žiri i natjecatelje te osvojila najviši broj bodova. „Čitava ova sezona je bila demonstracija tvoje sile. Ovo je dostojno izvedbe Chicaga na bilo kojoj svjetskoj pozornici.

Ti si toliko talentirana i jedva čekam doći na bilo koji tvoj koncert. Ja se nadam da ćemo biti kolege u mjuziklu!“, oduševljeno je rekao Kedžo nakon Majine izvedbe. „Uspjela si napraviti da ljudi gledaju pred ekranom i govore: Kako je ovo dobro! Svaka čast!“, pohvalama se pridružio Saša.

Foto: Nova TV

Nives je rekla kako je iskreno tužna što je ovo bio Majin posljednji nastup ove sezone. „Toliko si divna i talentirana, toliko je sve bilo sjajno i bez greške, baš sam tužna što te više nećemo gledati na ovoj pozornici“, nastavila ju je hvaliti Nives. „Ja bih zaista volio imati ovakvu točku. Nema labavo kod tebe! Nitko ne može poreći tvoju kvalitetu“, zaključio je Petreković.

- Mobitel mi gori. Samo ljubav, pozitiva, srećaaa!! Jako puno emotivnih reakcija, suza, velika podrška od predivne publike kojoj sam, na moju radost, bila veliko iznenađenje – rekla je Maja.

Drugoplasirana je u ocjenama žirija i natjecatelja bila Katarina Baban, koja je u finalnoj emisiji pjevala pjesmu I'am a Slave 4 U' transformiravši se u Britney Spears. „Jesi ti imala ijednu lošu točku?“, upitala ju je Nives osvrnuvši se na sve Katarinine nastupe tijekom sezone. „Uvijek si bila savršena ili gotovo savršena, dodala je Nives.

Foto: Nova TV

Na trećem se mjestu u finalu našao Amel Ćurić koji je izveo pjesmu 'Insieme: 1992' talijanskog pjevača Tota Cutugna. „Drago mi je da si postao kompletni imitator, od glasa do stasa“, komentirao je Kedžo. Ti si bio jedan od onih kandidata koji je uvijek htio dati više. Prezadovoljna sam, bravo!“, istaknula je Nives.

Četvrto je mjesto na konačnoj ljestvici zauzela Paola Valić Bekić koja je u finalu energično izvela pjesmu 'Because you loved me' kao Celine Dion. „ Sjajna izvedba! Ti si i inače bila sjajna tijekom sezone!“, pohvalio je njen nastup Petreković. „Ti si razuvjerila sve koji su ovo gledali od prve emisije, nevjerojatno si talentirana i bez obzira na ishod današnje emisije volio bih da se nastaviš baviti pjevanjem jer si stvarno jako talentirana“, komentirao je Saša.

Ostala dva nastupa izveli su u duetima natjecatelji koji nisu ušli u finale. Ana Vilenica i Matko Knešaurek,, a publiku i žiri do suza je nasmijao i nastup Davora Dretara Dreleta i Damira Poljička koji su izveli hit 'Baklje ivanjske'.