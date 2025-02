Pjevačica benda Heidi šeće psa snimila duet s idolom iz tinejdžerskih dana i otkrila kakav je zapravo

Nekada ostvarenje snova treba čekati, pa i nekoliko desetljeća, a je li to predugo razdoblje da bi se zadržala visoka razina uzbudljivosti koju snovi donose, iz prve ruke otkriva pjevačica i energetski dinamo benda Heidi šeće psa Smiljana Štrbac Heidi kojoj se ispunila najveća mladenačka želja - snimila je duet sa svojim glazbenim idolom Dejanom Cukićem i to pjevajući pjesmu „Jutro je tek“ koju mu je napisala kao tinejdžerica.

„U mojim tinejdžerskim danima kad je pjesma nastala, većina nas je na zidove svojih soba stavljala postere svojih glazbenih idola. Sanjali smo da ih upoznamo, da se s njima družimo, da im budemo važni. Ja sam u to doba bila luda za Bajagom i instruktorima, a moj idol, u kojeg sam bila zatreskana onako kako samo tinejdžerice mogu biti zatreskane u čovjeka s postera kojeg uopće ne poznaju, je bio jedan od instruktora, Dejan Cukić, koji je nakon 3 albuma s Bajagom krenuo u uspješnu samostalnu karijeru. I tako sam se jedno jutro probudila za školu, pogledala u taj poster na zidu i pomislila kako jedva čekam da prođe dan, da se mogu vratiti svojim maštanjima i kako je grozno što je tek jutro. U sljedećih 5 minuta sam napisala pjesmu „Jutro je tek“. Puno godina kasnije, kad smo Hrvoje i ja već osnovali Heidi šeće psa, skupila sam hrabrost i otpjevala je Hrvoju kojem se, srećom, jako svidjela i došao je na sjajnu ideju da je snimimo, ali kao duet. Naš izdavač Menart je kontaktirao Dejana Cukića koji ju je pristao otpjevati s nama, iako u tom trenutku nije znao da je pjesma pisana baš njemu, and the rest is history. Tko kaže da se snovi ne ostvaruju, samo trebaš jako željeti i ponekad malo duže pričekati“, objašnjava nastanak suradnje Smiljana koju je, kao i cijeli bend, Dejan oduševio svojom osobnošću i karizmom kojom zrači.

„Lijepo je biti dio ovako divne priče. Naravno, veliki kompliment, ali i potvrda da sve što radimo, koliko god blesavo djelovalo, ipak ima nekakvog smisla, ako nadahne jednu djevojčicu da napiše pjesmu i sjeća je se poslije toliko godina. Smiljana, Hrvoje i ekipa su baš dobro društvo, odlično smo se zabavili na snimanju i napravili nešto s najljepšim mogućim motivima“, nadovezao se Dejan.

Produkcija pjesme povjerena je Luki Traliću Shotu iz Elementala, a gostujući glazbenici Neven Šverko na violončelu, Leopold Stašić na violini i violi te Ante Grossi na klaviru svojom su sviračkom vještinom donijeli bajkoviti zvuk ovoj predivnoj baladi.

Veliku pažnju bend je posvetio snimanju spota koji je sad već jubilarna petnaesta suradnja sa snimateljem i režiserom Dinkom Čvorićem Doringom. Zanimljiv scenarij osmislio je Hrvoje Borošić, usporedno prikazujući Heidi iz srednjoškolskih dana (uvjerljivo ju je odglumila Mia Rendić) koja sanjari uz pjesme Dejana Cukića s Dejanovim posterom na zidu te Heidi danas koja pjeva sa svojim idolom.

Gibonni je u pjesmi Hodaj mudro rekao da nebo strpljive voli, a iz ove lijepe i nesvakidašnje glazbene priče možemo zaključiti da nebo voli i optimistične, ustrajne ljude koji vjeruju da je sve moguće.